ender diagnostics testet für SWISS das Kabinenpersonal auf COVID-19

SWISS Crew member tested for COVID-19 Test using ender diagnostics test (Photo: Business Wire)

BERN, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--ender diagnostics, ein Schweizer Unternehmen, das sich auf die Entwicklung molekularbiologischer Schnelltests spezialisiert hat, gab heute die Zusammenarbeit mit Swiss International Air Lines (SWISS) bekannt. Ziel dieser Kollaboration ist es, alle Langstrecken-Besatzungsmitglieder auf das COVID-19 verursachende Virus SARS-CoV-2 zu testen.

Regelmässige, schnelle und flexible Tests sind der Schlüssel zur Kontrolle der Coronavirus-Pandemie. Das Testen von SWISS Langstrecken-Besatzungsmitgliedern vor dem Abflug an gewisse Destinationen durch ender diagnostics wird dazu beitragen, den Nachweis einer COVID-19-Infektion weiter zu verbessern und damit die Sicherheit und das Vertrauen der Reisenden zu erhöhen.

Martin Knuchel, Leiter Krisen-, Notfall- und Business Continuity Management der Lufthansa Group Airlines und Pandemie-Koordinator, kommentierte: «Die Sicherheit und das Vertrauen unserer Passagiere und Mitarbeitenden stehen für SWISS an erster Stelle. Die Entscheidung für die schnellen, innovativen und einfach zu handhabenden Testlösungen, die von ender diagnostics entwickelt wurden, unterstreicht unser Engagement, Flugreisen so sicher wie möglich zu machen.»

ender Diagnostics hat sich auf isotherme PCR*-basierte Testkits für die Labor- und Vor-Ort-Diagnose spezialisiert. Das Unternehmen hat bereits zwei CE-gekennzeichnete Tests in Europa auf den Markt gebracht: ender LAB im Juni und ender MASS im August 2020. Der ender LAB-Test ermöglicht Labors den direkten Nachweis von SARS-CoV-2 auf Standard-Echtzeit-PCR-Geräten innerhalb von 30 Minuten nach Extraktion der viralen RNA. Dies ist wesentlich schneller als bei derzeit verfügbaren PCR-Tests, die mehrere Stunden dauern. ender MASS bietet zusätzliche Vorteile, da er den Nachweis in einem vereinfachten Verfahren ermöglicht und so den Arbeitsaufwand für Mediziner und Labors erheblich reduziert. Der Test ist so konzipiert, dass vor Ort und in Pop-up-Labors Schnelltests in verschiedenen Umgebungen durchgeführt werden können, beispielsweise auf Flughäfen und Kreuzfahrtschiffen.

Hans-Peter Frank, Chief Business Officer von ender diagnostics, sagte: «Mit vereinfachten Arbeitsabläufen und Analysen können unsere Produkte im gleichen Zeitraum bis zu achtmal so viele Tests verarbeiten wie herkömmliche PCR-Tests. Dies erhöht sowohl die Testkapazität als auch die Flexibilität in den Labors erheblich und ist ein vielversprechender Schritt in Richtung Massen- Screening. Wir freuen uns, SWISS in den Bemühungen zum Schutz ihrer Passagiere und Mitarbeitenden unterstützen zu können.»

Über ender diagnostics

ender diagnostics ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Bern, Schweiz, und einer US-Niederlassung in Miami. ender diagnostics konzentriert sich auf die Entwicklung von molekularen Schnelltests zum Nachweis von SARS-CoV-2. Das ender Team verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung molekularbiologischer Schnelltests für Infektionskrankheiten. Das Unternehmen wird von mehreren privaten Investoren mit Know-how und Finanzierung unterstützt. https://enderdiagnostics.com/