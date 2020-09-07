OPPO 首款智能手表采用泰雷兹 eSIM 解决方案， 让移动网络连接触“手”可及

北京--(BUSINESS WIRE)--全球领先智能设备制造商 OPPO 旗下首款内置蜂窝网络功能的智能手表——OPPO Watch 系列采用了泰雷兹提供的 eSIM 产品和服务。OPPO Watch 的推出标志着 OPPO 向物联网领域迈出战略性的一步。

基于 eSIM 的蜂窝网络连接是 OPPO Watch 最引人注目的功能之一。泰雷兹的 eSIM 使 OPPO Watch 用户可以远程激活移动业务，畅享数字体验，且无需手机在身也可始终保持连接状态。用户可随时通过智能手表直接拨打语音电话和发送信息，在运动健身或其他不便携带手机的情况下实现无缝连接。这一流畅体验得益于泰雷兹 eSIM 解决方案，在设备生命周期内提供全方位移动业务订购服务。

泰雷兹的 eSIM 免除了对额外 SIM 卡插槽的需求，在实现更轻薄智能手表设计的同时，释放空间成就了更多功能（如50米防水），使得造型时尚灵动的移动网络智能手表成为可能，并以此助力 OPPO 通过至美科技，实现为人们创造美好生活的使命。

泰雷兹 eSIM 已获中国三大移动运营商认可，OPPO 智能手表用户可选用其中任一运营商提供的移动业务。

“作为 OPPO 进军可穿戴电子产品市场的首次尝试，OPPO Watch 标志着公司向 AIoT（人工智能物联网）领域迈出战略性的一步。泰雷兹的 eSIM 解决方案为智能手表带来了智能手机级别的便利，使用户可以不受限制，以更智能、更高效的方式保持连接。鉴于泰雷兹在 eSIM 领域的领导地位以及我们目前成功的合作伙伴关系，我们期待与泰雷兹再度携手。”

OPPO 中国区总裁刘波

“可穿戴设备市场是消费电子产品领域仅次于智能手机的第二大 eSIM 应用市场。 ABI Research 预计到2025年，支持蜂窝网络的可穿戴设备总出货量将达3.15亿台。特别是智能手表制造商越来越多地在扁平化设计的设备上加入eSIM连接，以扩大独立使用eSIM智能手表的场景，如在儿童安全、运动以及健康监测等领域的应用”

ABI Research 消费类连接设备总监David McQueen

“泰雷兹很荣幸为 OPPO Watch 提供全套 eSIM 解决方案。OPPO 将 AIoT 视为重点关注领域之一，致力于为用户包括运动和健康在内的日常生活带来无缝体验。泰雷兹是 OPPO 重要的 eSIM 解决方案合作伙伴，为其消费类设备提供即时连接功能。我们为能陪同 OPPO 一起踏上这段征程而引以为豪，并将全力支持OPPO实现为用户提供最佳创新的雄心伟略。”

泰雷兹北亚区副总裁兼中国区首席执行官贝杰鸿 (Jérôme Bendell)

泰雷兹是 eSIM 连接管理领域的全球领导者，目前已为遍布各大洲的移动运营商、运营商联盟、移动虚拟网络运营商 (MVNO)、汽车制造商和设备制造商 (OEM) 部署了 200 多个 eSIM 管理平台。

相关资料：

什么是eSIM：信息图透露出 6 个答案

4 种方法激活具有 eSIM 功能的消费类物联网设备 资料汇编

关于泰雷兹

作为全球技术领导者，今天的泰雷兹（泛欧证券交易所：HO）正在倾力打造明日世界。集团为其所在的五大市场，包括航空、航天、轨道交通、数字身份与安全，以及防务领域的客户提供产品、服务及解决方案。泰雷兹全球 83000 名员工遍布 68 个国家，2019 年的销售收入达 190 亿欧元（含金雅拓）。

泰雷兹尤其致力于在数字化创新方面的投入，在互联互通、大数据、人工智能与网络安全四大科技领域帮助各类企业、机构和政府从容应对每个决策关头。

关于泰雷兹中国

泰雷兹为中国的基础设施建设提供创新的解决方案，凭借在中国近 40 年的发展历程，已成为中国航空业和城市轨道交通行业值得信赖的合作伙伴。另外，从软件安全到生物识别以及加密技术，泰雷兹也已成功地将其先进技术应用于移动通讯、银行、物联网及软件货币化等各领域。目前，泰雷兹在中国共设有 3 家合资企业，包括合资企业在内的员工总数达 2300 人；办公地点遍及国内 8 个城市。泰雷兹在北京、大连及香港设有研发中心与创新中心，为中国市场和国际市场提供创新的解决方案。