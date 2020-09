PARIS LA DÉFENSE & BEIJING--(BUSINESS WIRE)--OPPO, 's werelds toonaangevende fabrikant van slimme apparaten, heeft Thales' set eSIM-producten en -diensten geselecteerd voor zijn OPPO Watch, de eerste smartwatch-serie van het merk met ingebouwde mobiele connectiviteit. De lancering van OPPO Watch markeert een strategische stap op het gebied van IoT voor het bedrijf.

Een van de meest aantrekkelijke functies van OPPO Watch is de op eSIM gebaseerde mobiele connectiviteit. Met de eSIM van Thales kunnen OPPO Watch-gebruikers genieten van een vlotte digitale ervaring door een mobiel abonnement op afstand te activeren en altijd verbonden te blijven zonder het aan een mobiele telefoon te hoeven koppelen. Gebruikers kunnen op elk moment rechtstreeks via de smartwatch telefoneren of berichten verzenden, waardoor naadloze connectiviteit wordt geboden tijdens trainingen of andere situaties waarin het dragen van een mobiele telefoon onhandig is. Deze soepele ervaring maakt gebruik van Thales eSIM-oplossingen om een volledige reeks abonnementsdiensten aan te bieden gedurende de levenscyclus van het apparaat.

