Manteniendo la conectividad al alcance, OPPO lanza su primer reloj inteligente con las soluciones eSIM de Thales

PARIS LA DÉFENSE y PEKÍN--(BUSINESS WIRE)--OPPO, el líder mundial en fabricación de dispositivos inteligentes, ha seleccionado el conjunto de productos y servicios eSIM de Thales para su OPPO Watch, la primera serie de relojes inteligentes de la marca con conectividad celular incorporada. El lanzamiento de OPPO Watch marca un paso estratégico en el campo de la IoT para la compañía.

Una de las características más interesantes del OPPO Watch es la conectividad celular basada en eSIM. La eSIM de Thales permite a los usuarios del OPPO Watch disfrutar de una experiencia digital sin problemas al activar una suscripción móvil de forma remota y permanecer siempre conectados sin tener que vincularlo a un teléfono móvil. Los usuarios pueden hacer llamadas de voz o enviar mensajes en cualquier momento directamente a través del reloj inteligente, lo que ofrece una conectividad perfecta durante los entrenamientos u otras situaciones en las que no resulta cómodo llevar un teléfono móvil. Esta experiencia impecable aprovecha las soluciones eSIM de Thales para ofrecer una gama completa de servicios de suscripción durante el ciclo de vida del dispositivo.

Al eliminar la necesidad de una ranura adicional para la tarjeta SIM, la eSIM de Thales consigue que se puedan fabricar relojes inteligentes elegantes con conexión móvil. De hecho, permite un diseño más delgado y ligero, que al mismo tiempo libera espacio para funciones adicionales como la sumergibilidad hasta 50 metros. Por lo tanto, ayuda a OPPO a cumplir su misión de mejorar la vida a través del arte tecnológico.

La SIM integrada de Thales ha sido calificada por los tres operadores móviles de China, lo que permite a los usuarios del reloj inteligente de OPPO seleccionar su suscripción móvil de cualquiera de estos operadores.

«Como primera incursión de OPPO en el mercado de los wearables, el OPPO Watch marca un paso estratégico en el campo de la inteligencia artificial de las cosas (AIoT) para la empresa. Gracias a las soluciones eSIM de Thales, que aportan la comodidad del teléfono inteligente a los relojes inteligentes, los usuarios pueden permanecer conectados de forma más inteligente y eficiente sin restricciones. Estamos deseando volver a trabajar con Thales, dado su liderazgo en eSIM y el éxito de nuestra actual asociación».

Liu Bo, presidente de OPPO China

«El segmento de los wearables es el segundo mercado más grande para la electrónica de consumo compatible con eSIM, después de los teléfonos inteligentes. ABI Research pronostica que, para 2025, se habrán vendido un total de 315 millones de wearables con capacidad celular. Los fabricantes de relojes inteligentes, en particular, están incorporando cada vez más la conectividad eSIM en sus dispositivos de diseño plano para abordar los nuevos casos de uso exclusivos de estos productos, como la seguridad de los niños, los deportes y la monitorización de la salud...».

David McQueen, director de dispositivos de consumo conectados, Investigación de ABI Research

«Thales tiene el honor de proporcionar un conjunto completo de soluciones eSIM para OPPO Watch. La AIoT es uno de los enfoques clave de OPPO que tiene como objetivo llevar a los clientes experiencias perfectas a su vida diaria, incluidos el deporte y la salud. Thales es el socio clave de las soluciones eSIM de OPPO, que les permite disponer de una conectividad instantánea para sus dispositivos de consumo. Estamos orgullosos de acompañar a OPPO en esta andadura y apoyar plenamente sus ambiciones de proporcionar a los usuarios las mejores innovaciones disponibles».

Jérôme Bendell, vicepresidente de Thales para el norte de Asia y director general de Thales en China

Thales es el líder mundial en gestión de conectividad eSIM con más de 200 plataformas de gestión eSIM premiadas por operadores móviles, alianzas de operadores, operadores de redes móviles virtuales, fabricantes de automóviles y fabricantes de equipos originales en todos los continentes.

Acerca de Thales

Thales (Euronext París: HO) es un líder mundial en tecnología que da forma al futuro, hoy. El Grupo ofrece soluciones, servicios y productos a clientes en los mercados de aeronáutica, espacio, transporte, identidad digital y seguridad, y defensa. Con 83 000 empleados en 68 países, Thales generó ventas por 19 000 millones de euros en 2019 (sobre una base proforma que incluye a Gemalto durante 12 meses).

Thales invierte especialmente en innovaciones digitales: conectividad, Big Data, inteligencia artificial y ciberseguridad. Todas ellas tecnologías que apoyan a las empresas, organizaciones y gobiernos en sus momentos decisivos.

Acerca de Thales in China

Thales ofrece soluciones innovadoras para la infraestructura que constituye el pilar fundamental del crecimiento de China. El Grupo ha estado presente en China durante unos 40 años y es el socio de confianza de las industrias chinas de la aviación y el transporte ferroviario urbano. Al mismo tiempo, desde el software seguro hasta la biometría y el cifrado, Thales ha aplicado con éxito su avanzada tecnología a la comunicación móvil, la banca, la IoT y la monetización de software, etc. Thales tiene tres empresas conjuntas y emplea a 2300 personas, con oficinas en ocho ciudades de China. Thales estableció centros de I+D y centros de innovación en Pekín, Dalián y Hong Kong para proporcionar soluciones innovadoras tanto para China como para el mercado internacional.

