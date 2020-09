DTE conclut un financement de série A avec Chrysalix Venture Capital et Brunnur Ventures

DTE's flagship EA product range provides first-in-industry direct sampling and compositional analysis of molten metal, addressing the high unmet need to complement and replace current slow, expensive and manual methods for process and quality control with real-time, in-line analysis of trace materials. Real-time process feedback offers substantial opportunities, including improved production efficiency, energy and process cost savings from faster, more frequent measurements and improved operator safety through limiting the need for human intervention. For more information please visit www.dtequipment.com.

REYKJAVIK, Islande--(BUSINESS WIRE)--DT Equipment ehf. (DTE) (www.dtequipment.com), qui développe une technologie analytique de nouvelle génération pour la production et le traitement des métaux, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement de série A avec la nouvelle participation de Chrysalix Venture Capital et un investissement de suivi de Brunnur Ventures.

Sveinn Gudmundsson, PDG de DTE, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Chrysalix en tant qu'investisseurs industriels qui apportent non seulement une riche expérience technique et de création d'entreprises en phase de démarrage, mais aussi une approche d'équipe commune hautement collaborative et collégiale. Nous nous réjouissons de continuer à travailler en étroite collaboration pour faire progresser nos technologies analytiques de pointe pour la production et le traitement des métaux, et les mettre sur le marché pour les clients du monde entier".

Chrysalix Venture Capital est un fonds mondial de capital-risque doté d'une longue expérience dans la commercialisation de l'innovation à changement progressif pour les industries à forte intensité de ressources. Le Chrysalix RoboValley Fund investit dans des systèmes intelligents basés sur les technologies de l'intelligence artificielle, l'IdO et des capteurs pour améliorer de manière significative la productivité et les processus commerciaux critiques. Les investisseurs du fonds comprennent des entreprises du Fortune 500, des sociétés de premier plan, des institutions financières, des bureaux familiaux et des universités, ainsi qu'un groupe important de producteurs de métaux, tels que South32, Severstal et Mitsubishi Corporation.

"Chrysalix innove dans le secteur des métaux et des mines, avec la productivité des ressources et les systèmes intelligents, un thème majeur de notre nouveau fonds. En travaillant avec nos investisseurs stratégiques et nos start-ups à fort potentiel, nous accélérons la mise en place de nouvelles solutions de changement sur le marché grand public", a déclaré Richard MacKellar, associé directeur de Chrysalix Venture Capital. "La technologie de DTE permet un échantillonnage précis en temps réel du métal liquide dans la production d'aluminium primaire et secondaire. Les informations sur la composition en temps réel permettent d'augmenter la production et la qualité, de réduire les coûts et de réaliser des économies d'énergie pour les producteurs d'aluminium. Ceci est conforme à notre thèse d'investissement qui consiste à utiliser des systèmes intelligents pour améliorer l'économie, l'efficacité et la durabilité environnementale des industries à forte intensité de ressources, tout en créant une valeur significative pour les clients".

DTE a été fondée en 2013 par des professionnels très expérimentés de l'industrie de l'aluminium, avec la vision de transformer la production et le traitement des métaux grâce à des capteurs et des analyses de nouvelle génération. Basé en Islande, DTE répond au besoin important non satisfait de compléter et de remplacer les méthodes actuelles lentes, coûteuses et manuelles de contrôle des processus et de la qualité par une analyse en ligne et en temps réel des matériaux à l'état de traces. La plateforme de DTE combine des analyseurs élémentaires entièrement automatisés, les premiers du secteur, qui génèrent des données en temps réel, une composition élémentaire de référence de qualité directement à partir du métal liquide, avec une puissante plateforme d'analyse logicielle pour un contrôle de processus proactif et prédictif. Regardez notre technologie en action sur https://www.dtequipment.com/liquid-metal-analyzer

Aura Capital Partners a joué le rôle de conseiller d'entreprise auprès de la société.

À propos de DT Equipment

DTE, basée à Reykjavik, Islande, se concentre sur le contrôle des processus de production industrielle des métaux de prochaine génération, vers l'Industrie 4.0. La gamme de produits DTE-EA, le fleuron de l'entreprise, fournit un échantillonnage direct et une analyse de la composition du métal en fusion, une première dans l'industrie, répondant ainsi au besoin important non satisfait de compléter et de remplacer les méthodes actuelles lentes, coûteuses et manuelles de contrôle des processus et de la qualité par une analyse en ligne et en temps réel des matériaux à l'état de traces. Le retour d'information en temps réel sur les procédés offre des possibilités substantielles, notamment une amélioration de l'efficacité de la production, des économies d'énergie et de coûts de procédés grâce à des mesures plus rapides et plus fréquentes et une amélioration de la sécurité des opérateurs en limitant le besoin d'intervention humaine. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.dtequipment.com.

À propos de Chrysalix Venture Capital

Chrysalix est une société de capital-risque axée sur la technologie qui construit, encadre et met en relation des entreprises à forte croissance. Fondée à Vancouver, au Canada, en 2001, et disposant de bureaux à Delft, aux Pays-Bas, Chrysalix a bâti sa réputation sur l'apport d'une innovation de rupture aux plus grandes industries du monde en se concentrant sur le point de rencontre entre la technologie et les sciences physiques. Les investissements de l'entreprise comprennent des technologies de pointe comme l'exploitation minière intelligente, l'impression 3D de l'acier, l'infrastructure de recharge rapide des véhicules électriques, la vapeur solaire sans émissions, l'intelligence des batteries, le captage du C02, la gestion des eaux usées et l'énergie de fusion. Chrysalix dispose de l'une des équipes d'investissement les plus solides du secteur, avec une grande expertise en matière d'énergie, de technologie et d'entrepreneuriat, et est soutenue par plus de 20 investisseurs industriels et financiers internationaux de premier ordre. Le dernier fonds en date de Chrysalix, le Chrysalix RoboValley Fund, est le deuxième fonds géré par l'entreprise, axé sur l'innovation industrielle, et devrait atteindre plus de 120 millions de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.chrysalix.com ou contactez Allison Johnson à l'adresse ajohnson@chrysalix.com.

À propos de Brunnur Ventures

Brunnur Ventures est un fonds de capital-risque de 30 millions de dollars axé sur les jeunes entreprises islandaises, mettant l'accent sur l'innovation et la croissance, associées à des modèles d'entreprise évolutifs et à un talent entrepreneurial extraordinaire. Le fonds est géré par Brunnur Ventures GP. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.brunnurventures.com.

