SMITHS DETECTION SLEEPT CONTRACT BINNEN MET U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION VOOR INSPECTIEOPLOSSINGEN VOOR SPOORLADINGEN

Smiths Detection heeft een contract voor onbepaalde levering met onbepaalde hoeveelheid (IDIQ) toegekend gekregen met de Customs and Border Protection (CBP)-instantie van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten om geavanceerde HCVT-röntgenscanners te leveren voor gebruik bij Amerikaanse spoorwegcontroleposten aan zowel de noordelijke als de zuidelijke grens. De initiële orderwaarde is $ 13,5 miljoen en de eerste leveringen zijn gepland voor 2021.

De HCVT is een hoogenergetische röntgeninspectiescanner met zijaanzicht die wordt gebruikt om bewegende treinstellen en wagons te screenen op gevaarlijke of illegale lading. De HCVT maakt zowel effectievere als snellere screeningmethoden mogelijk, kan meer dan 300 mm (12 inch) staal doordringen en screent enkel- of dubbelgestapelde containers met normale werksnelheden. Bovendien kan de scanner worden verbonden met aangepaste netwerken en andere HCV-scanners om analyse op afstand, beeldvergelijking en kennisuitwisseling tussen binnenlandse veiligheidsdiensten mogelijk te maken.

Shan Hood, President van Smiths Detection Inc., verklaarde: "De HCVT van Smiths Detection voorziet de functionarissen van de U.S. Customs and Border Protection van 24/7 mogelijkheden om gevaarlijke goederen en smokkelwaar te onderscheppen die per spoor in de VS worden vervoerd. De CBP uitrusten met HCVT-technologie is essentieel om de levering van vracht veiliger te maken en tegelijkertijd de logistieke keten in beweging te houden."

Het IDIQ-contract met CBP heeft een plafond van $ 379 miljoen, staat meerdere orders van SDI-producten en -diensten toe onder één contract over een periode van vijf jaar en biedt de klant flexibiliteit bij het nemen van beslissingen over vervolgorders. Het contract omvat ook een optie voor service over een periode van tien jaar.

Voor meer informatie over de HCTV kunt u terecht op: https://www.smithsdetection.com/products/hcvt/.

Smiths Detection, onderdeel van Smiths Group, is een wereldleider in technologieën voor bedreigingsdetectie en -screening voor de markten voor luchtvaart, havens en grenzen, defensie en stedelijke veiligheid. Onze ervaring en geschiedenis in meer dan 40 jaar aan de frontlinie stelt ons in staat de oplossingen te bieden die nodig zijn om de samenleving te beschermen tegen bedreiginging en de illegale doorgang van explosieven, verboden wapens, smokkelwaar, giftige chemicaliën en verdovende middelen.

Ons doel is eenvoudig: de veiligheid, gemoedsrust en bewegingsvrijheid bieden waar de wereld van afhankelijk is.

Ga voor meer informatie naar http://www.smithsdetection.com/

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.