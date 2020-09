CAMBRIDGE, Inghilterra--(BUSINESS WIRE)--Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) ha annunciato oggi una collaborazione con 54gene, società operante nel campo delle tecnologie sanitarie la cui missione è promuovere le competenze della medicina di precisione in Africa attraverso ricerca, diagnostica molecolare avanzata e programmi clinici. La partnership sosterrà la creazione di un nuovo centro di genetica a Lagos, in Nigeria, attrezzato con un insieme di piattaforme tecnologiche avanzate di sequenziamento e microarray ad alta densità, in grado di generare informazioni genetiche per la ricerca sanitaria e lo sviluppo di farmaci.

Essendo il genoma africano il più antico tra i genomi umani, l’Africa vanta una diversità genetica superiore a qualsiasi altro continente.

