CAMBRIDGE, Engeland--(BUSINESS WIRE)--Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) kondigde vandaag een samenwerking aan met 54gene, een gezondheidstechnologiebedrijf dat tot doel heeft de capaciteiten van precisiegeneeskunde in Afrika te vergroten door middel van onderzoek, geavanceerde moleculaire diagnostiek en klinische programma’s. Het partnerschap ondersteunt de oprichting van een nieuwe genetica-faciliteit in Lagos, Nigeria, uitgerust met een reeks van Illumina’s geavanceerde sequencing- en high-density microarray-technologieplatforms, die genetische informatie zullen genereren voor gezondheidsonderzoek en medicijnontwikkeling.

Afrika bevat meer genetische diversiteit dan enig ander continent, omdat het Afrikaanse genoom het oudste menselijke genoom is. Toch wordt geschat dat minder dan 3% van de geanalyseerde genomen afkomstig is van Afrikanen, waardoor het een potentieel rijke bron van nieuwe genetische informatie voor onderzoek op het gebied van gezondheid en geneesmiddelenonderzoek is, die 54gene wil gebruiken als een wereldwijd onderzoeksmiddel en tegelijkertijd ervoor zorgt dat Afrikanen profiteren van het snijden. -edge medische innovaties.

