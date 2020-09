SMITHS DETECTION SI AGGIUDICA UN CONTRATTO CON LE DOGANE E LA POLIZIA DI FRONTIERA DEGLI STATI UNITI PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI DI ISPEZIONE DEI TRENI MERCI

EDGEWOOD, Md.--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection si aggiudica un contratto IDIQ (tempo indeterminato/quantità indeterminata) con le Dogane e la Polizia di Frontiera (CBP) del Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti per la fornitura degli avanzati scanner a raggi X HCVT, che saranno utilizzati presso i checkpoint delle ferrovie statunitensi, ai confini settentrionali e meridionali. Il valore iniziale dell'ordine è di 13,5 milioni di dollari USA, con le prime forniture previste per il 2021.

Il modello HCVT è uno scanner a raggi X, ad alta energia e con vista laterale, utilizzato per le ispezioni tramite screening di carri merci e vagoni in movimento, finalizzato alla ricerca di merci pericolose o illegali. Grazie ai metodi di controllo più efficaci e veloci, l'HCVT può penetrare attraverso più di 12 pollici (300 mm) di acciaio ed effettuare lo screening di container singoli o impilati a due a due, il tutto alle normali velocità operative. Può anche essere collegato alla rete doganale e ad altri scanner HCV per l'analisi remota, il confronto delle immagini e la condivisione dei dati tra le agenzie per la sicurezza nazionale.

Shan Hood, presidente di Smiths Detection Inc., ha dichiarato: "Il modello HCVT di Smiths Detection offre agli addetti delle Dogane e della Polizia di Frontiera (CBP) statunitensi una capacità ininterrotta di intercettazione di merci pericolose e di contrabbando trasportate su rotaia in tutti gli Stati Uniti. Fornire all'ente CBP la tecnologia HCVT è essenziale per la maggior sicurezza del trasporto merci, senza interruzioni per la catena logistica".

Il contratto IDIQ con l'ente CBP prevede un tetto massimo di 379 milioni di dollari USA, consente di effettuare ordini multipli di prodotti e servizi di SDI (Smiths Detection Inc.) nell'ambito di un unico contratto nell'arco di cinque anni e offre flessibilità al cliente per quanto riguarda gli ordini follow-on, oltre a includere un'opzione per l'assistenza decennale.

Per ulteriori informazioni sugli scanner HCVT visitare: https://www.smithsdetection.com/products/hcvt/.

Smiths Detection, parte di Smiths Group, è un leader globale nel rilevamento delle minacce e nelle tecnologie di screening destinate all'aeronautica, ai porti e alle frontiere, oltre che ai mercati della difesa e della sicurezza urbana. La nostra esperienza e storia attraversano più di 40 anni in prima linea e ci consentono di offrire le soluzioni necessarie alla protezione della società da minacce e dal passaggio illecito di esplosivi, armi vietate, merci di contrabbando, sostanze chimiche tossiche e narcotici.

Il nostro obiettivo è semplice: offrire quella sicurezza, quella serenità e quella libertà di movimento da cui il mondo dipende.

Per ulteriori informazioni visitare http://www.smithsdetection.com/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.