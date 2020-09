SMITHS DETECTION REMPORTE UN CONTRAT AVEC LA U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION (CBP) PORTANT SUR DES SOLUTIONS D’INSPECTION DU FRET FERROVIAIRE

EDGEWOOD, Md.--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection a conclu avec le département américain de la sécurité intérieure, des douanes et de la protection des frontières (CBP) un contrat à durée et quantité indéterminées portant sur la fourniture de scanners de pointe à rayons X HCVT pour équiper les points de contrôle des chemins de fer américains aux frontières nord et sud du pays. La première commande atteint une valeur de 13,5 millions de dollars pour des livraisons initiales prévues en 2021.

Le HCVT est un scanner d’inspection à rayons X à haute énergie et à vue latérale utilisé pour inspecter les wagons de chemin de fer en mouvement à la recherche de fret dangereux ou illégal. Le HCVT, qui peut pénétrer sur une épaisseur de plus de 12 pouces (300 mm) l’acier des conteneurs simples ou doubles circulant à des vitesses de fonctionnement normales, permet de procéder à des inspections à la fois plus efficaces et plus rapides. Il peut également être connecté aux réseaux des douanes et à d’autres scanners HCV pour permettre l’analyse à distance, la comparaison d’images et le partage d’informations entre les agences de sécurité du gouvernement.

Shan Hood, président de Smiths Detection Inc., a déclaré: «Les scanners HCVT de Smiths Detection offrent aux agents des douanes et de la protection des frontières américaines la capacité d’intercepter, 24h/24 et 7j/7, toute marchandise dangereuse et de contrebande transportée par chemin de fer à travers les États-Unis. Pour le CBP, s’équiper de la technologie HCVT est essentiel pour rendre la livraison du fret plus sûre tout en permettant à la chaîne logistique de continuer à avancer.»

Le contrat à durée et quantité indéterminées conclu avec le CBP est plafonné à 379 millions de dollars, ce qui permet de donner lieu à de multiple commandes de produits et services SDI dans le cadre d’un seul contrat pendant cinq ans en offrant au client toute la flexibilité nécessaire en matière de décisions de suivi des commandes. Le contrat inclut également une option de service sur une période de dix ans.

Pour plus d’informations sur la technologie HCVT, visiter le site: https://www.smithsdetection.com/products/hcvt/.

###

Smiths Detection, une entité de Smiths Group, est un spécialiste mondial du domaine des technologies de contrôle et de détection des menaces sur les marchés de l’aviation, des ports et des frontières, de la défense et de la sécurité urbaine. Notre expérience de plus de 40 années à l’avant-garde de ces secteurs nous permet de fournir les solutions nécessaires pour protéger la société de la menace et du passage illégal d’explosifs, d’armes prohibées, de produits de contrebande, de produits chimiques toxiques et de stupéfiants.

Notre objectif est simple: assurer la sécurité, la tranquillité d’esprit et la liberté de circulation indispensables au monde.

Pour plus d’informations, visiter le site http://www.smithsdetection.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.