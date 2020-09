Nónio escolhe a plataforma tecnológica da Xandr

LISBOA--(BUSINESS WIRE)--A aliança dos maiores grupos de comunicação em Portugal que participam na plataforma Nónio comunicou ter implementado a plataforma de venda Xandr Monetize, uma solução propriedade da tecnológica especializada em soluções de publicidade Xandr, companhia que é detida pela AT&T. Nónio é a maior aliança de comunicação social em Portugal, representando 85% dos grupos de media portugueses. A plataforma foi criada para garantir a produção de conteúdos jornalísticos e de entretenimento nacional de qualidade e rigor, proporcionando aos anunciantes escala e credibilidade na Internet.

O Nónio conta com dois milhões de utilizadores registados através de um Single Sign On (SSO) e representa um dos exemplos mais importantes de audiência qualificada construída com base em first-party data de grupos de comunicação social.

A adoção do Xandr Monetize vai permitir aos anunciantes aceder ao inventário Nónio através de uma única plataforma. Um ponto único de entrada que simplifica aos editores do Nónio a utilização de uma infraestrutura para desbloquear o valor dos seus conteúdos ao público premium, proporcionando aos leitores publicidade relevante que complemente a sua experiência online.

“ A Xandr está totalmente comprometida em ajudar os editores a otimizar e a escalar os seus negócios na Internet”, disse Remi Boudard, diretor de Mercado da Xandr. “ A parceria com a Nónio vai fornecer às empresas de media os recursos e as tecnologias para ativar públicos em escala. O inventário premium, quando combinado com os valiosos dados de cada empresa (first-party data), vai possibilitar acelerar a transformação dos negócios e melhorar a experiência do consumidor final.”

Construído sobre a base da AppNexus, o Xandr Monetize permite que as empresas de media explorem o valor dos seus conteúdos ao mesmo tempo que melhoraram a experiência de publicidade para os consumidores. Esta função é alcançada recorrendo à gestão de inventário estratégico e à otimização orientada por dados. Desta forma, o Xandr Monetize expande as hipóteses de os proprietários e distribuidores de conteúdo poderem empacotar, vender e medir o desempenho em todos os formatos, ecrãs e dispositivos.

“ Estamos satisfeitos com a parceria estabelecida com a Xandr para trazer as soluções mais avançadas aos anunciantes em toda a nossa oferta premium”, disse José Frade, diretor de Negócios Digitais da Cofina Media Digital e membro do Comité Diretivo do Nónio.

“ Nos últimos seis meses, a equipa da Xandr analisou o Nónio e foram uma ajuda importante para acelerar a integração de todos os parceiros numa única plataforma, oferecendo um público único em Portugal construído através dos utilizadores registados em SSO de first-party data (Identidade Nónio). Esta colaboração traz ao mercado novas oportunidades de negócio e ajuda o Nónio a propor a melhor solução existente no mercado para os nossos compradores.”

Sobre Xandr

A Xandr é a empresa de publicidade da AT&T e líder em TV endereçável, criando uma solução melhor para anunciantes e empresas de mídia. Xandr Invest e Xandr Monetize, nossas plataformas estratégicas construídas em mais de uma década de inovação da AppNexus, otimizam os gastos de mídia em telas para compradores e vendedores. Community, desenvolvido por Xandr, é uma marketplace de editores premium, que fornece acesso a perceções exclusivas do consumidor em um ambiente seguro para a marca. Por mais de 143 anos, a AT&T usou dados e tecnologia para informar e melhorar a experiência do consumidor.

Sobre Nonio

NONIO é uma plataforma tecnológica única criada pela maior aliança de media de grupos de comunicação em Portugal (Cofina Media, Impresa, Media Capital, Global Media, Renascença), para oferecer conteúdos personalizados, mais segurança, qualidade e acesso a mais de 70 principais sites portugueses.

A NONIO, trabalha com um sistema de registo (Nonio ID / SSO) entre todos os grupos de comunicação da aliança, criado para garantir a continuidade da produção de conteúdos jornalísticos e de entretenimento nacional de qualidade, rigor, imparcialidade e credibilidade. Estamos a criar também um novo PMP com audiências first party, soluções de publicidade procuradas pelos anunciantes e, consequentemente, aumentar a qualidade e o volume do investimento publicitário realizado nos meios de comunicação portugueses (em detrimento do que se faz nas grandes plataformas internacionais). O NÓNIO não lhe pede mais do que um registo gratuito (endereço de email, género e data de nascimento).