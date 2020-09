Ascend completa l’acquisto di Poliblend ed Esseti Plast

Ascend Performance Materials recently closed the acquisition on Poliblend and Esseti Plast, both based in Mozzate, Italy. (Graphic: Business Wire)

Ascend Performance Materials recently closed the acquisition on Poliblend and Esseti Plast, both based in Mozzate, Italy. (Graphic: Business Wire)

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Nell’ambito della strategia di crescita globale, Ascend Performance Materials ha completato l’acquisizione delle aziende italiane Poliblend ed Esseti Plast. Con questa operazione, Ascend estende il proprio portfolio in altre plastiche ingegnerizzate, resine riciclate e masterbatch.

“Poliblend ed Esseti Plast rappresentano l’ideale complemento della nostra attuale attività”, ha detto John Saunders, Vicepresidente per l’Europa di Ascend. “La nostra esperienza come produttore su larga scala pienamente integrato di poliammide 66 unita al portfolio di Poliblend di PA66, PA6 e POM riciclato e vergine e le operazioni di masterbatch di Esseti Plast offriranno ai clienti una più ampia scelta di materiali di qualità, ad alte prestazioni su scala globale”.

Con l’acquisto, Ascend crea il secondo sito produttivo in Europa. L’acquisizione include anche Poliblend Deutschland, una struttura per la distribuzione con sede in Germania.

“Questa acquisizione, insieme alla nostra nuova struttura per la produzione di composti chimici in Cina, ci consentirà di servire i nostri clienti in loco su scala globale”, Phil McDivitt, Presidente e CEO di Ascend. “Con questa capacità di produzione, sviluppo prodotti e testing in Nord America, Asia ed Europa otteniamo un beneficio di scala per rispondere ai nostri clienti. Inoltre, un prodotto sviluppato per un cliente in Europa può essere rapidamente replicato e prodotto in tutto il mondo per soddisfare i requisiti in evoluzione delle catene di fornitura”.

Annunciata a febbraio 2020, l’acquisizione era stata sospesa quando i casi di COVID-19 hanno avuto un picco in Italia e, in seguito, negli Stati Uniti. “Sono estremamente grato alla leadership di Poliblend e al nostro team in Europa per aver mantenuto la rotta in circostanze senza precedenti e avere assicurato la conclusione di questa trattativa”, ha affermato McDivitt. “La sicurezza e la salute delle persone sono la nostra massima priorità”.

Informazioni su Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials produce materiali ad alte prestazioni per gli oggetti essenziali della quotidianità e nuove tecnologie. Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita e ispirare un domani migliore tramite l’innovazione. Con sede a Houston, Texas, e sedi regionali a Shanghai, Bruxelles e Detroit, siamo un fornitore completamente integrato di soluzioni di materiali con otto siti di produzione a livello globale negli Stati Uniti, in Europa e in Cina. La nostra forza lavoro globale, costituita da 2.600 persone, produce materie plastiche, tessuti, fibre e prodotti chimici utilizzati per la realizzazione di veicoli più sicuri, energia più pulita, dispositivi medici migliori, elettrodomestici più intelligenti e abbigliamento e beni di consumo di più lunga durata. Siamo impegnati per la sicurezza, la sostenibilità e il successo dei nostri clienti e delle nostre comunità.

Per maggiori informazioni su Ascend visitare il sito Web www.ascendmaterials.com.