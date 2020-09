DealMaker, DealSquare et NEO lancent un nouveau partenariat pour proposer des offres améliorées de placement privé

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--DealMaker, DealSquare et NEO ont annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau partenariat visant à fournir aux émetteurs, aux courtiers, aux conseillers et aux investisseurs une solution de placement privé complète, qui est à la fois entièrement numérique et de portée globale. DealMaker est une plateforme nuagique destinée à l’exécution de placements privés, à la création de fonds et à la connaissance du client. Fondée sur la technologie de NEO, DealSquare est une place de marché en ligne pour les placements privés destinée aux courtiers, aux conseillers en investissement et aux collecteurs de capitaux.

Cette offre de services conjointe permettra aux utilisateurs d’accéder à une distribution internationale et de toucher le plus grande nombre de participants aux marchés de capitaux, tout en tirant profit des avantages des plateformes de DealMaker et de DealSquare : gestion d’accords et collecte de fonds dynamiques, gestion de titres en livre et intégration avec les systèmes des courtiers permettant à ces derniers, aux conseillers, aux gestionnaires de portefeuilles et à leurs investisseurs d’exécuter des placements privés en ligne, sans heurts. Les émetteurs pourront lever des capitaux via une place de marché centrale et toucher tous les types d’investisseurs (étrangers comme nationaux, qu’ils passent par un courtier ou non), une chose qui n’a jamais été possible auparavant au Canada.

Fondée en 2018, DealMaker est une plateforme nuagique innovante permettant d’accélérer les levées de capitaux, la connaissance du client et la création de fonds. Le logiciel de DealMaker, qui est utilisé et a gagné la confiance de certains des plus importants cabinets et organismes juridiques au monde, élimine les frictions dans le processus de levée de capitaux, permettant aux utilisateurs de gérer, de diffuser et de suivre des documents de manière rapide et sûre.

« Il s'agit d'une époque déterminante pour l'économie canadienne », a expliqué Rebecca Kacaba, PDG de DealMaker. « Nous devons, aujourd’hui plus que jamais, soutenir les entreprises locales, et la possibilité d’accéder plus aisément et plus simplement à des capitaux améliorera la capacité de chaque entrepreneur au Canada de financer ses projets. C’est pourquoi nous sommes ravis de nous associer avec DealSquare et NEO dans le cadre de cette offre de services conjointe. Elles ont créé ensemble une formidable place de marché, qui va dorénavant toucher la communauté des investisseurs au sens large à l’étranger. »

DealSquare est une plateforme centralisée qui donne aux utilisateurs inscrits la possibilité de trouver, d’analyser, de partager et de souscrire de manière efficiente aux offres sur les marchés privés. DealSquare offre un processus entièrement numérique et automatisé, permettant aux collecteurs de capitaux de publier leurs opportunités de placement privé, aux courtiers d’achever leur diligence raisonnable et aux conseillers et investisseurs de souscrire à une offre par voie électronique. Les titres dispensés sont intégrés de façon transparente en livre dans les comptes client, de la même manière que les titres publics, et dans les systèmes back-office des courtiers en utilisant la technologie de NEO.

« Nous voyons les capacités de DealMaker comme un complément naturel à notre réseau DealSquare existant », a affirmé Peter-Paul Van Hoeken, directeur général de DealSquare. « Avec sa capacité à apporter des capitaux internationaux sur la place de marché, notre capacité collective devient nettement plus puissante et permet aux investisseurs de bénéficier d’une expérience encore meilleure. Notre offre de services conjointe innovante fournit aux investisseurs, aux courtiers et aux collecteurs de capitaux une solution pour les marchés de capitaux qui est entièrement intégrée et numérique. »

« Cette initiative conjointe témoigne de notre engagement partagé à développer des solutions innovantes, qui rendent les marchés privés meilleurs pour les investisseurs et les entreprises cherchant à lever des capitaux », a ajouté Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO. « En exploitant les forces combinées des plateformes de DealMaker et de DealSquare, nous faisons passer les marchés de capitaux privés canadiens au niveau supérieur et démontrons une nouvelle fois que l’innovation canadienne peut être de calibre mondial. »

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à assister à la séance virtuelle de questions-réponses organisée le mercredi 16 septembre 2020 à 12 h 00 (Heure avancée de l’Est). Pour vous inscrire à cet événement, veuillez cliquer ici.

À propos de DealSquare

Développée en partenariat avec NEO, DealSquare est la première plateforme centralisée destinée aux courtiers au Canada pour les placements privés, elle relie numériquement les collecteurs de capitaux aux courtiers en placement, à leurs réseaux de conseil et à leurs investisseurs. Introduite en 2019, DealSquare prend en charge l’ensemble du processus de placement privé : les collecteurs de capitaux publient leurs opportunités de placement privé ; les courtiers achèvent leur diligence raisonnable et les conseillers souscrivent électroniquement à une offre, avec des titres dispensés intégrés sans difficulté dans les comptes clients et les systèmes de back-office à l’aide de la technologie de NEO.

À propos de DealMaker

DealMaker est une plateforme nuagique innovante destinée à la levée de capitaux et au règlement de placements privés nationaux et internationaux sur les marchés de capitaux, à la connaissance du client et à la création de fonds. DealMaker rend les transactions de placement privé étonnamment agréables, offrant rapidité, innovation et efficacité aux marchés mondiaux de capitaux privés. Les financements utilisant DealMaker sont clôturés plus rapidement, avec un meilleur contrôle du processus, ce qui aboutit à une meilleure expérience. DealMaker aspire à faire les choses de manière plus simple et plus propre sur une plateforme globale unique.

À propos de NEO

NEO est un groupe de fintechs établies qui fournissent une infrastructure de marchés de capitaux conçue et dirigée par le secteur. La compétitivité, l’innovation et les activités de sensibilisation de NEO permettent le changement, en offrant le meilleur. La NEO Bourse est une bourse de valeurs progressive réunissant des investisseurs et des collecteurs de capitaux dans un environnement équitable, efficace et orienté services ; et DealSquare est une plateforme basée sur la technologie de NEO permettant la distribution d’actifs financiers non cotés en bourse d’une manière réduisant les coûts, minimisant les risques opérationnels et améliorant l’expérience de l’investisseur.

