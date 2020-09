Air Liquide annonce un nouvel investissement et un contrat de long terme avec Eastman Chemical aux États-Unis

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) annonce la signature d’un accord de long terme avec Eastman Chemical Company portant sur la fourniture de volumes supplémentaires d’oxygène, azote et gaz de synthèse (syngas) pour accompagner la croissance d'Eastman et sa production à Longview, au Texas. Air Liquide investira plus de 160 millions de dollars américains pour moderniser ses actifs existants sur le site et y construire une nouvelle unité de séparation des gaz de l'air (ASU) ainsi qu’une unité d'oxydation partielle (POX).

Grâce à cet accord et aux capacités de production supplémentaires de la nouvelle ASU et de la POX, Air Liquide fournira à Eastman de l'oxygène et de l'azote gazeux, ainsi que du syngas. La nouvelle ASU et la POX seront intégrées aux installations existantes et devraient être opérationnelles fin 2021.

La nouvelle POX, dotée de la technologie propriétaire Lurgi, permettra de capturer et de recycler le CO 2 réduisant l'intensité carbone des opérations, en ligne avec les objectifs Climat du Groupe à horizon 2025.

« Ce projet et cet accord d'approvisionnement illustrent la volonté d'Eastman d'investir dans des opportunités de croissance via des partenariats stratégiques créateurs de richesse et favorables à l’environnement », a déclaré Mark Costa, Président-Directeur général d'Eastman. « Eastman est implanté de longue date dans la région de Longview et reste l'un de ses plus gros employeurs, après 70 ans d'activité dans le comté de Harrison. Nous sommes engagés envers notre communauté et apprécions le soutien continu de ses représentants, de nos employés et de nos partenaires dans l’exploitation de nos opérations. »

Michael J. Graff, Directeur Général Adjoint et membre du comité exécutif du groupe Air Liquide a déclaré : « Air Liquide est heureux de renforcer sa relation de longue date avec Eastman avec un nouvel investissement significatif sur son site de Longview dans l'est du Texas, qui abrite la plus grande installation de production de ce type au monde. Ceci constitue un nouvel exemple de l'engagement d'Air Liquide à fournir des technologies innovantes et des solutions sûres, fiables et durables pour l'industrie. »

L’activité Grande Industrie d’Air Liquide

Air Liquide Grande Industrie propose des solutions gaz et énergie pour améliorer l’efficacité des procédés et aider à mieux respecter l’environnement, principalement dans les secteurs du raffinage et du gaz naturel, de la chimie, des métaux et de l’énergie. En 2019, son chiffre d’affaires s’est élevé à 5 629 millions d’euros.

Air Liquide aux États-Unis

Air Liquide emploie plus de 20 000 personnes aux États-Unis sur plus de 1 300 sites et usines, notamment un centre R&D de rang mondial. La société propose des gaz industriels et médicaux, des technologies et des services connexes à un large éventail de clients dans les secteurs de l’énergie, la pétrochimie, l’industrie, l’électronique et la santé. www.airliquide.com/USA

