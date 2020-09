TYSONS, Va.--(BUSINESS WIRE)--Topsail Re, een recente toetreding tot de wereldwijde herverzekeringsmarkt, heeft DXC Technology (NYSE: DXC) geselecteerd om een ​​end-to-end-oplossing te implementeren die de volledige herverzekeringslevenscyclus ondersteunt.

Topsail Re implementeert de DXC SICS-oplossing – een toonaangevend herverzekeringsbeheerplatform geïmplementeerd op Amazon Web Services (AWS) – om hun bedrijfsboek te helpen beheren. Dit omvat onder meer verdragsbeheer, verbetering van de claimadministratie, waarborging van nauwkeurigheid bij boekhoudkundige transacties en verlaging van operationele kosten om de verwachte grotere groei te ondersteunen.

“Een van de kernaspecten van onze bedrijfsstrategie is het vereenvoudigen van het herverzekeringsproces voor alle partijen en het bieden van een stabiel langetermijnplatform voor onze partners”, aldus David Johnson, voorzitter en CEO van Topsail Re. “De oplossing van DXC was de meest uitgebreide toepassing in zijn soort en bespaart tijd en kosten door automatisering, en biedt de rapportagetools die we nodig hebben om aan de wettelijke vereisten te voldoen.”

