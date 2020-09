Greystar sluit zich aan bij CPP Investments en Cyrela bij de ontwikkeling van de Braziliaanse meergezinswoningensector

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Greystar Real Estate Partners, LLC (Greystar) sluit zich aan bij Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) en Cyrela Brazil Realty (Cyrela) in een joint venture die in São Paulo voor dat doel gebouwde meergezinshuurwoningen zal ontwikkelen, bezitten en exploiteren. Deze mijlpaal markeert Greystar’s intrede in de snelgroeiende Braziliaanse huurwoningenmarkt en een volgende stap in de voortdurende expansie van het bedrijf in Zuid-Amerika.

Het platform en het samenwerkingsverband dat aanvankelijk door CPP Investments en Cyrela tot stand was gebracht, en bekend werd gemaakt in november 2019, is nu uitgebreid met Greystar, de wereldmarktleider in huurwoningen. De joint-venturepartners zullen in São Paulo’s meest aantrekkelijke, begaanbare en goed verbonden buurten gezamenlijk een portefeuille ontwikkelen van huurwoningenbezit van wereldklasse. Elke gemeenschap zal onderscheiden ontwerpelementen hebben en bijzondere voorzieningen die aantrekkelijk zijn voor een verscheidenheid aan huurders die op zoek zijn naar gemak, comfort, veiligheid en een actieve stedelijke levensstijl.

De joint venture blijft zich richten op een investering van maximaal R$ 1 miljard in gecombineerd eigen vermogen. CPP Investments zal een meerderheidsbelang houden in de joint venture, Cyrela zal eveneens een aanzienlijk belang hebben en Greystar zal eigen vermogen verwerven door de uitbreiding van het partnership.

Vier ontwikkelingsprojecten die gesitueerd zijn op locaties in São Paulo die zeer in trek zijn waren in eerste instantie geïdentificeerd als aanloopkapitaal bij het starten van de joint venture, met drie projecten die al gegarandeerd waren door het platform. Dit geeft het partnership van CPP Investments, Greystar en Cyrela onmiddellijk schaal in de markt en vormt 40% van het beoogde toegerekende eigen vermogen van de joint venture.

“São Paulo behoort tot de meest dynamische en dichtstbevolkte wereldmarkten, met een belangrijke aanwezigheid van institutionele beleggers die aangetrokken worden door de meergezinswoningenklasse vanwege de relatieve stabiliteit, het onweerstaanbare risico-rendementsprofiel en de demografische wind in de rug. We zien een geweldige kans in Brazilië, waar de bestaande opties voor huurwoningen de efficiëntie en het gemeenschapsgevoel missen die kenmerkend zijn voor Greystar,” aldus Bob Faith, oprichter, voorzitter en CEO van Greystar. “We zijn er trots op dat we aan de zijde van de allerbeste partners werken die een staat van dienst van successen in de plaatselijke markt hebben laten zien en we zijn enthousiast om onze expertise in de sector en mondiale ervaring op een hoger plan te brengen, om huurders een probleemloze levensstijl te bieden. Samen zullen we de huurervaring voor de grootste populatie van Zuid-Amerika herdefiniëren.”

Dit partnership is uniek in de zin dat het één van de eerste investeringsplatforms voor meergezinswoningen in eigendom van en geëxploiteerd door instituties in Brazilië is, dat een samenloop van consumentengedrag, demografische trends en structureel lagere rentelasten ervaart, die ervoor zorgt dat dit de komende jaren een aantrekkelijke investering zal blijven.

“CPP Investments ziet een toenemende vraag in de meergezinshuurwoningensector in Brazilië, die in het bijzonder gunstig is voor ontwikkelaars van moderne, hoog-kwalitatieve woonwijken,” aldus Hilary Spann, Managing Director, Head of Real Estate Americas, CPP Investments. “Het verheugd ons om ons aan te sluiten bij onze partners Cyrela en Greystar om de allerbeste portefeuille in Brazilië op te bouwen.”

Greystar zal de verworven eigendommen via de joint venture beheren naast het bijdragen aan het ontwerpproces, met Cyrela dat de activa zal ontwikkelen en bouwen.

Over Greystar

Greystar is een vooraanstaand, volledig geïntegreerd vastgoedbedrijf dat wereldwijd expertise biedt in investeringsbeheer, ontwikkeling en beheer van eigendom van huurwoningen. Greystar heeft haar hoofdkantoor in Charleston, South Carolina en beheert en exploiteert onroerend goed van geschat meer dan $ 200 miljard+ in bijna 200 markten wereldwijd, waaronder kantoren in de gehele Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Europa, Latijns-Amerika en de regio Azië-Pacific. Greystar is de grootste exploitant van appartementen in de Verenigde Staten, beheert circa 693.000 eenheden/bedden en heeft een robuust institutioneel investeringsbeheerplatform met circa $ 35,5 miljard aan activa onder beheer, waaronder meer dan $ 15 miljard aan activa in ontwikkeling. Greystar werd opgericht door Bob Faith in 1993 met de intentie om aanbieder te worden van service van wereldklasse in de vastgoedactiviteiten voor huurwoningen. Ga voor meer informatie naar www.greystar.com.

Over CPP Investments

Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) is een professionele investeringsbeheerorganisatie die wereldwijd investeert in het belang van de meer dan 20 miljoen bijdragers en begunstigden van het Canada Pension Plan. Om een gediversifieerde portefeuille van activa op te bouwen, worden door CPP Investments investeringen gedaan in publiek vermogen, particulier vermogen, vastgoed, infrastructuur en vast inkomen. Het hoofdkantoor van CPP Investments is in Toronto, met kantoren in Hong Kong, Londen, Luxemburg, Mumbai, New York City, San Francisco, São Paulo en Sydney. CPP Investments wordt onafhankelijk van het Canada Pension Plan bestuurd en beheerd en op gepaste afstand van overheden. Op 30 juni 2020 had het fonds een vermogen van C$ 434,4 miljard. Ga voor meer informatie naar www.cppinvestments.com of volg ons op LinkedIn, Facebook of Twitter.

Over Cyrela

Cyrela Brazil Realty behoort tot de grootste ontwikkelaars van woningbezit in de Braziliaans vastgoedmarkt. Duizenden gezinnen vertrouwen op Cyrela voor hun veiligheid en comfort gedurende de laatste 50 jaar en het bedrijf is gegroeid naar meer dan 15.000 werknemers. Cyrela investeert continu in haar zeer gewaardeerde werknemers via haar bedrijfsuniversiteit. Cyrela zet zich ook in voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en verbetering van de buurten die het bedrijf bouwt door middel van diverse stadsverbeteringen, alsmede zorg voor het milieu door geavanceerde afvalbeheersingsprocessen tijdens de bouw. Het merk Cyrela is een synoniem geworden voor hoge kwaliteit door haar resultaten en innovaties. Het bedrijf heeft momenteel 200 bouwplaatsen, verspreid over 67 steden in 16 Braziliaanse staten in het Federale District en is trots op de bouw van meer dan 56.000 huizen.

