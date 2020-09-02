巴可和臺灣進懋宣布在模擬和培訓領域建立合作夥伴關係

臺灣臺北--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球視覺化與協作技術的領導者巴可(Barco)和總部位於臺北的影音、控制室與多媒體網路空間系統整合商進懋有限公司(DACOMS Technology Co, Ltd)今天宣布，雙方建立以模擬和培訓展示解決方案為重點的技術及業務合作夥伴關係。

巴可模擬業務全球副總裁Dave Fluegeman表示：「進懋是模擬解決方案行業的知名企業，其視覺系統的品質和服務在許多市場中都倍受推崇。他們的客戶需要最高效能的解決方案，作為進懋的技術合作夥伴，我們對這一點非常重視。我很早就瞭解進懋的實力，透過這項協議，我期待與他們專業的團隊一起繼續攜手向前。」

影像品質高，總持有成本低

巴可的固態發光源（LED/ 雷射）投影機（如Fx40和F70系列）以原始的WQXGA和4K (3840 x 2400)解析度提供全球最令人驚歎的影像。高幀率（High frame rate processing高畫格速率處理）和整合式可調整的SRP™漏光減少處理(Smear Reduction Processing)可確保投影機內建的Barco Pulse輸出快速移動的平滑影像。巴可的模擬投影產品不使用任何燈具或其他消耗品，可實現長效光源照射和7天24小時全天候作業，是市面上總持有成本最低、性價比最高的投影機。

進懋產品經理李育廉表示：「業務和技術合作夥伴關係需要兩大要素。為使我們成功提供具有最高效能和可靠性的整合系統，我們的合作夥伴需要參與我們的開發過程，為我們的團隊帶來高品質的技術和值得信賴的業務服務。與巴可合作讓我們不僅可獲得最高品質的投影方案，還可享受包括臺灣本地在內的全球服務和產品支援，這為我們的解決方案帶來了莫大的價值。」

巴可東南亞董事總經理兼巴可亞太區專業影音、模擬和虛擬實境副總裁Ta Loong Gan表示：「在提供影像融合技術方面，進懋一直是領導者，並為臺灣航空、航運和國防工業的各單位打造過多項模擬器。再加上巴可公司在提供模擬和培訓解決方案已有長達30年的經驗，將使我們能夠為全國各地相關單位提供最高品質、著眼未來且最先進的模擬培訓整合方案。」

關於巴可

巴可(Barco)專注於技術設計，以在全球打造未來視界、實現卓越成果。我們以超越影像之外的角度開發視覺化和協作解決方案，幫助您協同工作、分享見解和打動觀眾。我們專注於三大核心市場：企業（從會議室和控制室到企業空間）、醫療（從放射科到手術室）和娛樂（從電影院到現場活動和定點景點）。2019年，我們實現了10.83億歐元的銷售額。我們擁有由3,600名員工組成的全球團隊，他們對技術的熱情可從400項已授予的專利中得到體現。

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關於進懋

進懋有限公司(Dacoms Technology Co., Ltd)於1985年在臺灣成立，專注於影音系統整合、控制系統和多媒體網路技術。在為系統設計、工程和技術利用提供專業的整合解決方案和服務方面，該公司擁有30多年的經驗，這使其成為臺灣視聽業的領先公司。進懋是臺灣唯一一家獲得PSNI Global Alliance認證的公司。

進懋擁有所在領域最好的設計團隊和技術人員，已經成功地在臺灣完成數千項安裝，包括臺灣財星500大企業、數位電影院、科學工藝博物館、天文館、教育公園、展覽館、控制中心、軍事指揮中心、政府和軍事機構、大專院校、購物中心、醫院、佛教寺廟、家庭劇院等。進懋將繼續踐行我們的企業使命，以可信賴且專業的高標準服務滿足每位客戶的需求。

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