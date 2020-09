SCHLIEREN, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Biognosys è lieta di annunciare la pubblicazione di nuovi risultati di ricerca su Nature Communications sull'utilità della propria tecnologia e del flusso di lavoro LiP per l'identificazione del bersaglio farmacologico. La pubblicazione, intitolata “A Machine-Learning-Based Chemoproteomic Approach to Identify Drug Targets and Binding Sites in Complex Proteomes”, è il frutto della collaborazione di autori provenienti da ETH Zurich, Biognosys, Bayer e BASF.

In questa pubblicazione, presentiamo un nuovo flusso chemioproteomico che associa LiP e analisi dei dati basati sull'apprendimento automatico. Questo approccio proteomico di prossima generazione consente l'identificazione di bersagli farmacologici a piccole molecole in proteomi complessi e l'analisi delle loro caratteristiche leganti tra le specie e le categorie di bersagli farmacologici.

