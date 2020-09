SCHLIEREN, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Biognosys is verheugd de publicatie aan te kondigen van nieuwe onderzoeksresultaten in Nature Communications over het nut van zijn LiP-technologie en workflow voor identificatie van drugtargets. De publicatie, getiteld"A Machine-Learning-Based Chemoproteomic Approach to Identify Drug Targets en Binding Sites in Complex Proteomes", is geschreven door medewerkers van ETH Zurich, Biognosys, Bayer en BASF.

In deze publicatie presenteren we een nieuwe chemoproteomische workflow die LiP en op machine learning gebaseerde data-analyse combineert. Deze proteomics-benadering van de volgende generatie maakt de identificatie mogelijk van kleine molecuul-medicijndoelen in complexe proteomen en de analyse van hun bindingseigenschappen over soorten en medicijndoelen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.