SCHLIEREN, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Biognosys se complace en anunciar la publicación en Nature Communications de nuevos resultados de investigación sobre la utilidad de su tecnología LiP y su flujo de trabajo para la identificación de objetivos farmacológicos. La publicación, titulada "A Machine-Learning-Based Chemoproteomic Approach to Identify Drug Targets and Binding Sites in Complex Proteomes" (Un enfoque quimioterapéutico basado en el aprendizaje automático para identificar objetivos farmacológicos y puntos de unión en proteomas complejos), está elaborado conjuntamente con colaboradores de ETH Zurich, Biognosys, Bayer y BASF.

En esta publicación, presentamos un novedoso flujo de trabajo quimioprotésico que combina el LiP y el análisis de datos basado en el aprendizaje automático.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.