Biognosys annonce une publication dans Nature Communications en collaboration avec l’ETH Zurich, Bayer et BASF

SCHLIEREN, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Biognosys a le plaisir d’annoncer la publication, dans Nature Communications, de nouveaux résultats de recherche sur l’utilité de sa technologie LiP et sur le flux des travaux sur l’identification des cibles de médicaments. La publication, intitulée «A Machine-Learning-Based Chemoproteomic Approach to Identify Drug Targets and Binding Sites in Complex Proteomes» (Approche chimio-protéomique basée sur l’apprentissage automatique pour identifier les cibles de médicaments et les sites de liaison dans les protéines complexes), est co-écrite par des collaborateurs de l’ETH Zurich, de Biognosys, de Bayer et de BASF.

Dans cette publication, nous présentons une nouvelle approche chimio-protéomique combinant la technologie LiP et l’analyse de données basée sur l’apprentissage automatique. Cette approche protéomique de nouvelle génération permet d’identifier de petites cibles moléculaires de médicaments dans des protéomes complexes et d’analyser leurs propriétés de liaisons à travers les espèces et les classes cibles de médicaments.

Oliver Rinner, président-directeur général, a déclaré: «En matière de développement de médicaments, comprendre le mécanisme d’action d’un composé reste un défi majeur. Cette publication témoigne de notre engagement à soutenir nos partenaires pharmaceutiques et biotechnologiques au moyen d’applications uniques qui rendent plus efficace la découverte de médicaments.»

Selon Lukas Reiter, directeur de la technologie : «Basée sur l’acquisition des données indépendantes (DIA), l’approche de la protéomique quantitative de Biognosys est parfaitement adaptée à la technologie LiP. Ce flux de travail combiné nous a permis de développer une approche de déconvolution de cibles pour les lignées cellulaires humaines.»

Le Dr Paola Picotti, professeure associée de biologie systémique moléculaire et responsable du groupe Picotti à l’ETH Zurich, et conseillère scientifique de Biognosys, a déclaré: «Grâce à l’approche LiP, nous pouvons désormais également identifier avec un haut niveau de confiance les liaisons de composés dans les systèmes cellulaires de mammifères très complexes. De plus, nous obtenons des informations sur l’affinité de liaison, ce qui nous aide à prioriser les cibles pour les études de suivi.»

Thomas Knobloch, chef de laboratoire chez Bayer CropScience, a ajouté: «La technologie LiP est un outil très précieux s’agissant d’identifier la cible et les effets hors-cible des nouveaux composés quel que soit l'organisme, et pour soutenir le processus de déconvolution de la cible dans les premières phases de recherche.»

Au début de l’année, Biognosys a publié des résultats de recherche démontrant l’utilité de la protéomique basée sur la technologie LiP pour la découverte de médicaments dans le cadre de la Conférence américaine sur les protéines humaines (HUPO) et de la réunion annuelle de l’American Association for Cancer Research (AACR).

À propos de Limited Proteolysis (LiP)

La technologie de la protéolyse limitée couplée à la spectrométrie de masse quantitative de nouvelle génération est une nouvelle approche qui permet un profilage neutre et à l’échelle du protéome des changements protéiques résultant d’une variété de stimuli tels qu’un choc thermique, les interactions protéine-protéine, la liaison des composés et les modifications post-traductionnelles.

Inventée par le groupe de la professeure Paola Picotti de l’ETH Zurich, cette technologie brevetée objet d’une licence exclusive est co-développée par Biognosys pour offrir à ses partenaires des secteurs pharmaceutique et biotechnologique des contrats de services de recherche pour la découverte et le développement de médicaments. Biognosys, qui propose déjà une application de déconvolution de cibles basée sur la technologie LiP, développe d’autres applications basées sur l’apprentissage automatique pour la validation des cibles.

À propos de Biognosys

Leader de la protéomique de nouvelle génération, Biognosys est déterminée à transformer la recherche en sciences de la vie, en mettant à la disposition des chercheurs des secteurs pharmaceutique et biotechnologique les outils de protéomique les plus sophistiqués. La Société propose une gamme de produits et services de décodage du protéome et pour permettre aux chercheurs de tous les domaines d’obtenir une vision approfondie de l’expression et de la régulation des protéines dans les cellules, tissus et fluides corporels. La technologie de Biognosys est basée sur la spectrométrie de masse à haute résolution, combinée à une nouvelle approche du traitement des signaux parallèles qui permet une quantification sans précédent d’un grand nombre de protéomes dans le cadre d’une seule expérience. Pour plus d'informations, visiter le site: www.biognosys.com

