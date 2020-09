ArrowSphere van Arrow Electronics is door Telenor gekozen als strategisch multitier-cloud brokerage-platform

CENTENNIAL, Colorado--(BUSINESS WIRE)--De wereldwijde technologieleverancier Arrow Electronics, Inc. (NYSE: ARW) heeft vandaag aangekondigd dat de Noorse telecomprovider Telenor ArrowSphere heeft gekozen als strategisch multi-cloud brokerage-platform. In samenwerking met Arrow kan Telenor een unieke catalogus van cloudaanbiedingen beheren via ArrowSphere, waaronder IaaS-, PaaS- en SaaS-oplossingen, en levert in eerste instantie Microsoft 365, IBM MaaS360 en 7P MDM aan zowel kanaalklanten als eindgebruikers in Noorwegen, Zweden en Denemarken.

ArrowSphere biedt Telenor het potentieel om nieuwe omzetstromen te genereren door het leveren van cloudaanbiedingen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). ArrowSphere biedt belangrijke groeimogelijkheden voor Telenor, zoals nieuwe diensten op het gebied van AI- en IoT-oplossingen. Telenor kan zijn eigen aanbiedingen en softwareoplossingen integreren in de catalogus met clouddiensten.

“ Telenor is een early adopter binnen de telecomsector en heeft de voordelen van geïntegreerde clouddiensten via ArrowSphere voor zowel kanaalklanten als eindgebruikers erkend. ArrowSphere biedt een kosteneffectieve, onderhoudsarme manier om software en toepassingen met toegevoegde waarde te leveren die het midden- en kleinbedrijf helpen bij het opschalen,” aldus Henrik Resting-Jeppesen, vicepresident van de zakelijke computeroplossingen voor bedrijven van Arrows voor Scandinavië en Oost-Europa. “ Het cloud brokerage-platform is een cruciaal onderdeel van de cloudstrategie van Telenor om de levering van cloudoplossingen en het beheer van zijn klanten te automatiseren. De flexibiliteit, schaalbaarheid en diepgaande integratiemogelijkheden van ArrowSphere waren essentieel om de verwachtingen van Telenor te realiseren en de infrastructuur te bouwen die de cloudgroei van Telenor zal ondersteunen.”

“ ArrowSphere biedt Telenor een stabiele, kostenefficiënte methode voor het leveren van softwaretoepassingen die in de cloud worden gehost aan onze resellers en klanten, en stelt ons in staat om het mkb de oplossingen te bieden die ze willen om hun bedrijf op te schalen, geleverd door een vertrouwde telecomprovider”, aldus Stian Alapnes, platformadviseur, Telenor Noorwegen. “ Onze klanten krijgen naadloos de software die ze nodig hebben, wat betekent dat het werken met Arrow gemakkelijk is geweest. In de hele Scandinavische regio hebben we het aantal abonnementen op ArrowSphere sinds we begonnen sterk verhoogd, en we kijken uit naar onze toekomstige zaken met Arrow, die aanvullende producten en oplossingen tegemoet zullen zien.”

ArrowSphere maakt het voor het kanaal mogelijk om op een snelle en efficiënte manier een breed scala aan cloudoplossingen te offreren, bestellen, beheren, analyseren en factureren. Met zijn verbeterde gebruikerservaring en functionaliteiten is het platform ontworpen om de verbinding tussen cloudaanbieders en eindklanten te stroomlijnen. Een toegewijd ArrowSphere-team helpt klanten bij het beheren van de volledige workflow en ondersteunt kanaalklanten bij het opbouwen en uitbreiden van hun cloudpraktijk.

