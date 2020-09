Rootstock Software s’associe à KVP Business Solutions pour lancer Rootstock Cloud ERP sur les marchés internationaux

SAN RAMON, Californie--(BUSINESS WIRE)--Rootstock Software, l’un des principaux fournisseurs de solutions infonuagiques de planification des ressources d’entreprise (Enterprise Resource Planning, ERP), bâties sur la plateforme Salesforce et conçues pour les entreprises de fabrication, de distribution et de chaîne logistique, a annoncé aujourd’hui son partenariat de distribution avec KVP Business Solutions, une société de solutions technologiques.

« Nous sommes ravis de nous associer à KVP, car il s’agit d’une entreprise axée sur le client et qui connait parfaitement notre solution ERP », a déclaré Henk Bruinekreeft, vice-président régional chez Rootstock Asia Pacific. « KVP travaille avec de nombreux fabricants et distributeurs dans des pays qui ont un besoin urgent de solution ERP infonuagique moderne, notamment l’Australie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la France et l’Inde. »

Ajay Prabhu, responsable de l’engagement client (Customer Engagement Officer, CEO), chez KVP a déclaré, « Nous sommes impatients d’offrir Rootstock Cloud ERP à nos clients. En disposant d’une solution ERP sur la plateforme Salesforce, nos clients pourront libérer tout leur potentiel commercial. Avec CRM et ERP sur un seul nuage, les entreprises possèdent une vue à 360 degrés sur leur clientèle, une base solide pour la stratégie, et une main-d’œuvre hautement connectée. »

« Les nombreux pays que nous ciblerons ont encore des entreprises qui utilisent des systèmes ERP traditionnels », a ajouté M. Bruinekreeft. « Avec les avantages supplémentaires de Salesforce Manufacturing Cloud et un ERP low-code, les entreprises vont non seulement adopter une plateforme moderne et flexible, mais également améliorer la collaboration entre les départements des ventes et des opérations, de manière à pouvoir déployer rapidement des capacités, telles que des applications mobiles, des analyses, l’IA, des processus et des communautés. »

Salesforce, Manufacturing Cloud et d’autres marques figurent parmi les marques de commerce de salesforce.com, inc.

À propos de Rootstock

Rootstock Software est un fournisseur mondial d’ERP infonuagique sur la plateforme Salesforce. Combiné à Salesforce CRM, Rootstock Cloud ERP offre aux organisations de fabrication, de distribution et de chaîne logistique une plateforme unique leur permettant de développer et gérer leurs activités. Rootstock Cloud ERP est un système flexible, moderne et connecté numériquement qui transforme les entreprises en leur permettant d’offrir des expériences clients plus personnalisées, de développer efficacement leurs opérations, et d’assurer de meilleurs services que la concurrence.

À propos de KVP Business Solutions

KVP Business Solutions a pour mission de soutenir ses clients dans l’adoption de Salesforce.com et de tirer le maximum de valeur de leurs initiatives. KVP est un chef de file des solutions d’accélérateur de processus, spécifiques à l’industrie, et basées sur le nuage, le mobile et l’analyse de données. La société s’emploie à promouvoir la transformation numérique pour les entreprises à croissance rapide.

