Greystar rejoint Investissements RPC et Cyrela dans le cadre du développement du secteur brésilien des propriétés collectives

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Greystar Real Estate Partners, LLC (Greystar) rejoint l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPC) et Cyrela Brazil Realty (Cyrela) dans le cadre d'une coentreprise qui développera, détiendra et exploitera des logements locatifs collectifs spécialement conçus à São Paulo. Cette étape majeure marque l'entrée de Greystar sur le marché brésilien des logements locatifs, en plein essor, ainsi qu'une nouvelle étape dans le cadre de son expansion continue en Amérique du Sud.

La plateforme et le partenariat initialement créés par Investissements RPC et Cyrela, qui ont été annoncés en novembre 2019, se sont développés pour inclure Greystar, leader mondial dans le secteur des logements locatifs. Ensemble, les partenaires de coentreprise développeront un portefeuille d'actifs de logements locatifs de classe mondiale dans les quartiers les plus attractifs, les plus piétonniers et les mieux connectés de São Paulo. Chaque communauté bénéficiera d'éléments de conception distinctifs ainsi que d'aménagements exceptionnels, attirant plusieurs types de locataires à la recherche de commodité, de confort, de sécurité et d'un mode de vie urbain actif.

La coentreprise continue de cibler un investissement atteignant jusqu'à 1 milliard BRL en capitaux combinés. Investissements RPC conservera une participation majoritaire dans la coentreprise, Cyrela détiendra également une participation significative, et Greystar procédera à l'acquisition d'une participation détenue via l'expansion du partenariat.

Quatre projets de développement situés dans des quartiers haut de gamme de São Paulo ont été identifiés dans un premier temps en tant qu'actifs afin de lancer la coentreprise, trois projets ayant d'ores et déjà été garantis par la plateforme. Ceci confère au partenariat entre Investissements RPC, Greystar et Cyrela une portée immédiate sur le marché, et représente environ 40 % de l'objectif d'allocation de capitaux de la coentreprise.

« São Paulo est l'un des marchés les plus dynamiques et les plus densément peuplés au monde, qui jouit d'une présence significative d'investisseurs institutionnels attirés par la catégorie des actifs collectifs en raison de sa relative stabilité, de son profil risque-rendement attractif, et de sa poussée démographique. Nous entrevoyons une opportunité considérable au Brésil, pays au sein duquel les options existantes de logements locatifs manquent de l'efficience et du sens de la communauté qui sont les marques de fabrique de Greystar », a déclaré Bob Faith, fondateur et PDG de Greystar. « Nous sommes fiers de travailler aux côtés de partenaires de premier ordre, qui ont démontré leur palmarès de succès sur le marché local, et sommes impatients de tirer parti de notre expertise du secteur et de notre expérience mondiale pour offrir aux locataires un mode de vie sans tracas. Ensemble, nous redéfinirons l'expérience de location pour la plus grande population d'Amérique du Sud. »

Ce partenariat est unique dans la mesure où il s'agit des premières plateformes d'investissement en immobilier collectif détenues et exploitées de manière institutionnelle au Brésil, pays qui connaît une convergence en matière de comportement des consommateurs et de tendances démographiques, ainsi que des taux d'intérêt structurellement inférieurs, qui continueront d'en faire un investissement attractif au Brésil dans les prochaines années.

« Investissements RPC constate une demande accrue dans le secteur des logements locatifs collectifs au Brésil, qui bénéficiera tout particulièrement aux promoteurs d'espaces résidentiels modernes et de haute qualité », a déclaré Hilary Spann, directrice générale, responsable de l'immobilier sur le continent américain chez Investissements RPC. « Nous sommes ravis de rejoindre nos partenaires Cyrela et Greystar afin de bâtir un portefeuille de premier ordre au Brésil. »

Greystar sera chargée de la gestion des propriétés acquises dans le cadre de la coentreprise, et contribuera au processus de conception, tandis que Cyrela développera et construira les actifs.

À propos de Greystar

Greystar est une société immobilière leader pleinement intégrée, qui propose son expertise à travers le monde dans les domaines de la gestion des investissements, du développement, ainsi que de la gestion de logements locatifs. Basée à Charleston, en Caroline du Sud, Greystar gère et exploite plus de 200 milliards USD de propriétés immobilières sur près de 200 marchés à travers le monde, notamment des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique. Greystar est le plus grand exploitant d'appartements aux États-Unis, gérant près de 693 000 unités/lits, et possède une solide plateforme de gestion d'investissements institutionnels comptant près de 35,5 milliards USD d'actifs sous gestion, dont plus de 15 milliards USD d'actifs en cours de développement. Greystar a été créée par Bob Faith en 1993, avec pour objectif de devenir un fournisseur de services de classe mondiale dans le secteur de l'immobilier résidentiel locatif. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.greystar.com.

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPC™) est une organisation professionnelle de gestion des investissements qui investit à travers le monde dans l'intérêt des plus de 20 millions de contributeurs et bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de développer un portefeuille diversifié d’actifs, Investissements RPC investit dans les capitaux publics et privés, l’immobilier, les infrastructures et les titres à revenu fixe. Ayant son siège social à Toronto et des bureaux à Hong Kong, Londres, Luxembourg, Mumbai, New York, San Francisco, São Paulo et Sydney, Investissements RPC est régi et géré de manière indépendante du Régime de pensions du Canada et sans lien de dépendance avec les gouvernements. Au 30 juin 2020, le Fonds a totalisé 434,4 milliards CAD. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cppinvestments.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

À propos de Cyrela

Cyrela Brazil Realty fait partie des plus grands promoteurs immobiliers de biens résidentiels sur le marché immobilier brésilien. Plusieurs milliers de familles confient leur sécurité et leur confort à Cyrela depuis 50 ans, et la société s'est développée jusqu'à compter plus de 15 000 employés. Cyrela investit en permanence dans ses précieux employés grâce à son université d'entreprise. Cyrela s'engage également en faveur de la responsabilité sociale et de l'amélioration des quartiers au sein desquels la société bâtit, grâce à différentes améliorations urbaines, ainsi que du respect de l'environnement au travers de processus avancés de gestion des déchets en cours de construction. La marque de Cyrela est devenue synonyme de haute qualité grâce aux accomplissements et innovations de la société. Comptant actuellement 200 sites de construction répartis dans 67 villes de 16 États brésiliens du district fédéral, la société est fière d'avoir bâti plus de 56 000 foyers.

