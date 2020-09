Syniverse permet à Swisscom d’adopter la norme Billing and Charging Evolution de la GSMA pour la monétisation de l’itinérance de gros

TAMPA, Floride--(BUSINESS WIRE)--Syniverse, la société la plus connectée au monde, a annoncé aujourd’hui avoir permis à Swisscom, fournisseur de télécommunications leader en Suisse, de monétiser son trafic d’itinérance de gros en utilisant la nouvelle norme sectorielle Billing and Charging Evolution (BCE), de la GSMA.

L’accord permet à Swisscom et à son vaste réseau de partenaires, composé d’autres opérateurs mobiles à travers le monde, de mieux se préparer à une croissance évolutive, notamment à l’heure où plusieurs technologies émergentes, parmi lesquelles la 5G et l’Internet des objets (IdO) à bande étroite, continuent d’ajouter davantage de connectivité et de complexité au processus de compensation et de règlement.

Conçue pour combler les besoins futurs, la norme BCE offre un nouveau niveau de flexibilité aux modèles de tarification et de règlement, tout en réduisant la nécessité d’envoyer quotidiennement des registres de trafic détaillés. La norme BCE permet l’échange de rapports entre les opérateurs mobiles, selon des accords bilatéraux conclus au préalable, afin d’être utilisés en soutien aux processus de facturation et de règlement de gros. Lorsque des informations plus détaillées sont nécessaires, par exemple dans le cadre de dossiers de litige, la norme BCE permet également d’envoyer des registres de données détaillés (Detailed Data Records, DDR), afin de limiter les éventuelles erreurs contenues dans les registres de facturation non agrégés.

En appliquant ces nouvelles méthodes pour monétiser l’itinérance de gros, Syniverse permet un rapprochement plus rapide et plus précis de l’utilisation du réseau entre les opérateurs. Swisscom et ses partenaires peuvent ainsi échanger des factures d’itinérance de gros et effectuer des règlements de manière plus précise et plus efficace.

Grâce à sa relation de longue date avec Swisscom, Syniverse renforce sa position de leader dans les domaines de la compensation des données, ainsi que de la compensation financière et des règlements, en devenant le premier agent de chambre de compensation, à soutenir la norme BCE en tant que solution modulaire et globale. Recourant au plus haut niveau d’automatisation, Swisscom et ses partenaires opérateurs de réseaux mobiles sont désormais en mesure d’accéder à des données et de les transférer de manière sécurisée à partir de n’importe quel format, indépendamment de la source d’origine ou des formats de destination finale, grâce à une plateforme conforme à la GSMA, qui élimine les frictions sur l’intégralité du processus de monétisation.

Répondant à plusieurs défis d’entreprise, notamment l’ambiguïté de la structure commerciale, les flux de travail déconnectés, les litiges relatifs à la facturation, et l’échange de formats de données hétérogènes, Syniverse ajoute de la valeur en offrant à ses clients des outils rationalisés de gestion des flux de travail, qui soutiennent les nouveaux cas d’utilisation d’itinérance de gros, de manière efficiente et rentable, afin de renforcer la croissance des activités de ses clients.

CLIQUEZ POUR TWEETER : Syniverse (@Syniverse), la société la plus #connectée au monde, permet à @Swisscom d’adopter la norme sectorielle relative à l’évolution de la tarification et de la facturation, de la @GSMA, visant à améliorer la compensation financière et les règlements. #syniverse #swisscom #GSMA #BCE https://bit.ly/2WzS6SZ

Déclarations à l’appui

Anna Gussmann, directrice principale, Produits clients et relations sectorielles, chez Syniverse

« À l’heure où continuent d’émerger des complexités croissantes liées aux nouvelles technologies telles que la 5G et les différentes versions de l’IdO, l’industrie mobile est aujourd’hui assurément prête pour accueillir une norme de compensation et de règlement révolutionnaire, qui introduit un nouveau niveau de flexibilité en appui des cas d’utilisation existants et nouveaux. Syniverse fournit aux opérateurs de réseaux mobiles et à leurs partenaires, une plateforme à la fois flexible et modulaire, permettant d’échanger des données, de rapprocher la facturation et de régler les transactions de manière fluide. En tant qu’experte du secteur dans ce domaine, Syniverse est fière de mener cet effort aux côtés de la GSMA et de Swisscom, afin de résoudre en fin de compte des défis clés, tout en créant des efficiences et une croissance de marché supérieures. »

Jérôme Wingeier, responsable Itinérance, chez Swisscom (Suisse) Ltd.

« Pour Swisscom et l’ensemble de l’industrie, le développement d’une nouvelle norme sectorielle constitue une composante importante pour satisfaire les exigences futures de notre activité internationale. Avec les technologies émergentes telles que l’IdO et la 5G, nous aurons besoin d’une connectivité nettement supérieure sur les réseaux, et il nous faudra gérer une complexité accrue. Syniverse est un partenaire très professionnel et innovant, qui nous fait tous progresser. Nous sommes ravis d’avoir entrepris la prochaine étape de la facturation du futur, et de soutenir les membres de la GSMA afin de développer avec succès notre activité commune. »

Actifs numériques

Ressources complémentaires

À propos de Syniverse

Syniverse est la société la plus connectée au monde, qui révolutionne la manière dont les entreprises entrent en contact, mobilisent, et échangent avec leurs clients. Depuis plusieurs décennies, nous fournissons des logiciels et des services innovants qui transforment les expériences mobiles, et qui alimentent la planète. Notre réseau mondial sécurisé touche la quasi-totalité des individus et des appareils sur la Terre. Notre plateforme de communications est reconnue par le secteur comme la meilleure de sa catégorie. Et chaque année, nous traitons plus de 35 milliards USD de transactions, en révolutionnant la manière dont les biens et les services sont échangés. C’est pourquoi les marques les plus réputées, comprenant la quasi-totalité des fournisseurs de communications mobiles, les plus grandes banques mondiales, les plus grandes sociétés technologiques de la planète, et plusieurs milliers d’autres entreprises, nous font confiance pour façonner leur avenir.

À propos de Swisscom

Swisscom, société de télécommunications leader en Suisse, et l’une de ses plus importantes sociétés d’informatique, possède son siège à Ittigen, près de Berne, la capitale. En dehors de la Suisse, Swisscom est présente sur le marché italien sous le nom de Fastweb. Au premier semestre 2020, près de 19 000 employés ont généré un chiffre d’affaires de 5 443 millions CHF. Swisscom est l’une des sociétés suisses les plus durables et les plus innovantes.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.