Telenor sceglie ArrowSphere di Arrow Electronics come piattaforma di intermediazione multilivello sul cloud

CENTENNIAL, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Il fornitore globale di tecnologie Arrow Electronics, Inc. (NYSE:ARW) ha annunciato oggi che il fornitore di servizi di telecomunicazione norvegese Telenor ha scelto ArrowSphere come piattaforma di intermediazione strategica multi-cloud. Collaborando con Arrow, Telenor potrà gestire un catalogo esclusivo di offerte per il cloud attraverso ArrowSphere comprese soluzioni IaaS, PaaS e SaaS, distribuendo inizialmente Microsoft 365, IBM MaaS360 e 7P MDM ai clienti di canale e agli utenti finali in Norvegia, Svezia e Danimarca.

ArrowSphere offre a Telenor il potenziale di generare nuovi flussi di entrate attraverso l’offerta di soluzioni cloud per le piccole e medie imprese (PMI). ArrowSphere fornirà a Telenor opportunità di crescita in aree chiave, come i nuovi servizi nel segmento dell’intelligenza artificiale (AI) e dell’Internet degli oggetti (IoT). Telenor potrà proporre le sue offerte e soluzioni software all’interno del catalogo di servizi per il cloud.

“ Telenor è uno dei primi operatori del settore delle telecomunicazioni ad adottare questa piattaforma avendo compreso i vantaggi di servizi per il cloud integrati attraverso ArrowSphere per i clienti di canale e per gli utenti finali. ArrowSphere è una piattaforma economica e a bassa manutenzione per offrire applicazioni e software a valore aggiunto che aiutano le piccole e medie imprese ad espandersi” ha affermato Henrik Resting-Jeppesen, vicepresidente della divisione di soluzioni informatiche aziendali presso Arrow per i Paesi Nordici e l’Europa orientale. “ La piattaforma di intermediazione sul cloud costituisce una componente essenziale della strategia per il cloud di Telenor volta ad automatizzare il provisioning di soluzioni in questo ambito e la gestione dei relativi clienti. La flessibilità, la scalabilità e le possibilità di integrazione profonda di ArrowSphere si sono dimostrate essenziali nel soddisfare le aspettative di Telenor e nello sviluppare un’infrastruttura che ne supporterà la crescita sul cloud.”

“ ArrowSphere offre a Telenor un metodo stabile ed economico per distribuire a rivenditori e clienti di applicazioni software ospitate sul cloud e ci consente di offrire alle piccole e medie imprese le soluzioni necessarie per espandere la loro attività, il grazie a un fornitore di soluzioni di telecomunicazione fidato” ha dichiarato Stian Alapnes, consulente per la piattaforma presso Telenor Norvegia. “ I nostri clienti ottengono il software necessario in modo coerente, il che significa che è facile lavorare con Arrow. Dal suo lancio, abbiamo registrato un incremento sostenuto degli abbonamenti per ArrowSphere nei Paesi Nordici e, pertanto, accogliamo con vivo entusiasmo l’opportunità di collaborare con Arrow in futuro per altri prodotti e soluzioni.”

ArrowSphere offre un canale veloce ed efficiente per fornire preventivi, inoltrare ordini, gestire, analizzare e fatturare un’ampia gamma di soluzioni per il cloud. La piattaforma, che offre funzionalità ed esperienze migliorate per gli utenti, è stata pensata per snellire la connessione tra i fornitori di servizi per il cloud e gli utenti finali. Il team dedicato di ArrowSphere aiuta i clienti a gestire l’intero flusso di lavoro e fornisce assistenza ai clienti di canale nello sviluppo e nella crescita delle loro attività sul cloud.

Informazioni su Arrow Electronics

Arrow Electronics spiana la strada all’innovazione per oltre 175.000 prestigiosi produttori di tecnologie e fornitori di servizi. Con un un fatturato di 29 miliardi di dollari nel 2019, Arrow sviluppa soluzioni tecnologiche che migliorano la vita lavorativa e di tutti i giorni. Ulteriori informazioni all’indirizzo fiveyearsout.com.

