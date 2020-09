Qumu App Enables Streaming of Zoom Events to Audiences of 100,000+ (Photo: Business Wire)

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Qumu, de toonaangevende leverancier van Enterprise Video as a Service (EVaaS) ™ -technologie, heeft een nieuwe functionaliteitsuitbreiding voor Zoom uitgebracht. De app is gratis beschikbaar als onderdeel van alle bestaande Zoom-bedrijfslicentieplannen en stelt klanten van Qumu en Zoom Enterprise in staat om live-evenementen te streamen met meer dan 100.000 bezoekers – zonder verlies van videokwaliteit en zonder negatief effect op interne netwerken. De app heet Qumu Stream, opnemen en beheren,en is nu beschikbaar in de officiële Zoom Marketplace.

