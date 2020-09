Greystar stringe le forze con CPP Investments e Cyrela per lo sviluppo del settore delle residenze multifamiliari in Brasile

SAN PAOLO--(BUSINESS WIRE)--Greystar Real Estate Partners, LLC (Greystar) si è unita a Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) e Cyrela Brazil Realty (Cyrela) in una joint-venture che svilupperà, acquisirà e gestirà residenze multifamiliari in affitto appositamente costruite a San Paolo. Tale pietra miliare segna l'ingresso di Greystar nel fiorente mercato brasiliano degli alloggi in locazione, nonché un ulteriore passo avanti nella sua espansione continua nel Sud America.

La piattaforma e collaborazione istituite originariamente da CPP Investments e Cyrela, annunciata nel novembre del 2019, sono ora state ampliate per includere Greystar, leader globale nel settore degli alloggi in locazione. Insieme, i partner della joint-venture svilupperanno un portafoglio di immobili locativi di prim'ordine nei quartieri più ricercati, pedonabili e connessi di San Paolo. Ciascuna comunità esibirà elementi architettonici distintivi e strutture eccezionali che non mancheranno di destare l'interesse degli affittuari interessati a comodità, comfort, sicurezza e stile di vita urbano attivo.

La joint-venture sta mirando a un investimento di un patrimonio combinato di fino a 1 miliardo di real. CPP Investments manterrà una partecipazione di maggioranza nella joint-venture, Cyrela deterrà anch'essa una quota partecipazione considerevole, mentre Greystar acquisirà una quota di partecipazione attraverso l'espansione della collaborazione.

Per l'avvio della joint-venture si sono identificati inizialmente quattro progetti edilizi in zone ricercate di San Paolo, di cui la piattaforma ne ha aggiudicati già tre. Tali progetti dotano la collaborazione tra CPP Investments, Greystar e Cyrela di una presenza significata immediata nel mercato e rappresentano approssimativamente il 40% dell'allocazione patrimoniale prestabilita della joint-venture.

“San Paolo è uno dei mercati più dinamici e più densamente popolati al mondo con una presenza di investitori istituzionali significativa che sono attratti dalla classe di immobili multifamiliari per via della relativa stabilità, dell'allettante rapporto rischi-rendimento e dalle tendenze demografiche favorevoli. Riteniamo che il Brasile offra delle opportunità enormi in quanto le opzioni di alloggi in affitto preesistenti peccano in termini di efficienza e senso di comunità, che sono ciò che contraddistingue il marchio Greystar” ha spiegato Bob Faith, fondatore, Presidente e Amministratore delegato di Greystar. “Siamo orgogliosi di poter lavorare al fianco dei migliori partner in assoluto che godono di un'ottima reputazione nel mercato locale e siamo entusiasti di poter attingere alle nostre competenze settoriali e alla nostra esperienza di respiro globale per offrire agli affittuari uno stile di vita privo di inconvenienti. Insieme ridefiniremo l'esperienza di locazione per la popolazione del Paese più popoloso del Sud America.”

Questa collaborazione non ha eguali in quanto rappresenta una delle prime piattaforme d'investimento in immobili multifamiliari di proprietà di e gestita da investitori istituzionali in Brasile, in cui si sta assistendo a una convergenza tra tendenze comportamentali dei consumatori e tendenze demografiche e tassi di interesse strutturalmente inferiori che continueranno a renderlo un investimento allettante in Brasile negli anni a venire.

“CPP Investments sta osservando una domanda crescente nel settore degli alloggi multifamiliari in affitto in Brasile, il che sarà particolarmente vantaggioso per i costruttori di residenze moderne e d'alta qualità” ha affermato Hilary Spann, Direttrice generale e Responsabile della divisione immobiliare per la regione Americhe presso CPP Investments. “Siamo lieti di collaborare con i nostri partner Cyrela e Greystar allo sviluppo di un portafoglio di prim'ordine in Brasile.”

Greystar gestirà le proprietà acquisite attraverso la joint-venture e parteciperà al processo progettuale, mentre Cyrela si occuperà dello sviluppo e della costruzione degli immobili.

Informazioni su Greystar

Greystar è una prestigiosa società immobiliare completamente integrata esperta in materia di gestione di investimenti, sviluppo e amministrazione di alloggi in affitto a livello globale. Greystar, con sede generale a Charleston, Carolina del Sud, gestisce immobili con un valore complessivo stimato di più di 200 miliardi di dollari in quasi 200 mercati a livello globale e possiede uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Europa, nell'America Latina e nella regione Asia Pacifico. Greystar è il maggior operatore di appartamenti negli Stati Uniti, gestisce circa 693.000 unità/posti letto e possiede una robusta piattaforma di gestione di investimenti istituzionali con approssimativamente 35,5 miliardi di dollari in asset gestiti, compresi 15 miliardi di dollari in asset in corso di sviluppo. Greystar è stata fondata da Bob Faith nel 1993 con l'obiettivo di affermarsi quale fornitore di un servizio ineccepibile nel mercato delle residenze in affitto. Per ulteriori informazioni visitate www.greystar.com.

Informazioni su CPP Investments

Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) è un'organizzazione impegnata nella gestione professionale di investimenti che effettua investimenti in tutto il mondo per conto di più di 20 milioni di contribuenti e beneficiari del Canada Pension Plan. Ai fini dello sviluppo di portafogli di asset diversificati, CPP Investments effettua investimenti in azioni quotate, private equity, immobili, infrastrutture e titoli a reddito fisso. CPP Investments, con sede generale a Toronto e uffici a Hong Kong, Londra, Lussemburgo, Mumbai, New York, San Francisco, San Paolo e Sydney, è amministrata e gestita in maniera autonoma e indipendente dal Canada Pension Plan e a debita distanza da governi. Al 30 giugno 2020 il valore complessivo del Fondo ammontava a 434,4 miliardi di dollari canadesi. Per ulteriori informazioni visitate www.cppinvestments.com o seguiteci su LinkedIn, Facebook o Twitter.

informazioni su Cyrela

Cyrela Brazil Realty è una delle maggiori imprese edili specializzate nel segmento residenziale del settore immobiliare brasiliano. Migliaia di famiglie affidano la propria sicurezza e comfort a Cyrela da più di 50 anni e la società si è espansa sino ad impiegare oggi più di 15.000 dipendenti. Cyrela investe in via continuativa nella sua stimata forza lavoro attraverso la sua Università aziendale. Cyrela osserva inoltre rigorosamente il principio di responsabilità sociale e si adopera per migliorare le comunità che costruisce mediante l'apporto di diversi tipi di miglioramenti urbani e prendendosi cura dell'ambiente attraverso processi avanzati per la gestione dei rifiuti durante la costruzione. Il marchio Cyrela è diventato sinonimo di alta qualità grazie ai traguardi raggiunti e alle innovazioni sviluppate dalla società. Essa possiede al momento 200 cantieri edili in 67 città diverse in 16 stati brasiliani del Distretto federale ed è orgogliosa degli oltre 56.000 alloggi che ha costruito.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.