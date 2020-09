Sky Italia renouvelle son contrat de capacité à la position HOTBIRD d’Eutelsat

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) et Sky Italia ont conclu un accord stratégique portant sur le renouvellement des ressources en orbite à la position HOTBIRD d'Eutelsat.

Ce contrat représente une nouvelle avancée dans le partenariat de longue date qui lie Sky Italia, client de référence par excellence du pôle HOTBIRD, et Eutelsat qui accompagne le développement de Sky depuis 2003. Il permettra à Sky, leader sur le marché italien, de poursuivre la diffusion de ses programmes premium auprès d’environ 5 millions de foyers.

Ce contrat pluriannuel représente un carnet de commandes sécurisé de l’ordre de 450 millions d’euros et garantit des revenus annuels globalement stables pour Eutelsat à moyen terme. Par ailleurs il comporte diverses options d’extension futures qui représentent un potentiel de chiffre d’affaires additionnel.

La flotte de satellites HOTBIRD forme l’un des plus grands systèmes de télédiffusion par satellite en couverture de l’Europe. Elle sera optimisée grâce à l'entrée en service de deux satellites HOTBIRD de dernière génération, qui seront lancés en 2021 en remplacement des satellites opérés actuellement à 13° Est, pôle de référence d’Eutelsat pour la télédiffusion. Ces ressources en orbite, renforcées par un super-faisceau européen, offriront de meilleures performances en couverture de l’Europe.

Commentant la signature du contrat, Rodolphe Belmer, Directeur Général d’Eutelsat, a déclaré : « Nous sommes ravis que Sky continue de s'appuyer sur Eutelsat pour desservir l'un de ses principaux marchés en Europe. Cet accord garantit la continuité du service sur le long terme pour les millions de foyers italiens qui dépendent du satellite pour recevoir leurs programmes de télévision. Il témoigne de l'efficacité du satellite, aussi bien aujourd’hui que dans le futur, en tant qu’infrastructure dédiée à la télédiffusion en Europe de l'Ouest capable d'atteindre des régions situées à l'écart des réseaux terrestres. Il souligne également la couverture inégalée de la position orbitale 13° Est sur l'Europe et plus généralement, la résilience du chiffre d'affaires généré par l’activité Broadcast d’Eutelsat. »

Maximo Ibarra, Directeur General de Sky Italia a ajouté : « Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec Eutelsat, l'un des principaux opérateurs de satellites au monde, et qui soutient Sky depuis sa création. Cet accord représente une nouvelle étape dans un partenariat fructueux qui se poursuit depuis de nombreuses années. »

À propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse près de 7000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com.

www.eutelsat.com – Follow us on Twitter @Eutelsat_SA