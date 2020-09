Spotify Premium Trusts dLocal va proposer de nouvelles alternatives de paiement en Amérique latine

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--dLocal, une société finlandaise primée, spécialisée dans les paiements transfrontaliers pour les marchés émergents, a annoncé aujourd'hui qu'elle mettait en place de nouvelles méthodes de paiement sur la plateforme de paiement de Spotify destinées aux clients Spotify Premium d'Amérique latine . Avec le développement des options de paiement alternatives, Spotify va accroître l'accessibilité du marché latino-américain, où 63 % de la population n'est pas bancarisée et plus de 90 % n'a pas de carte de crédit, selon les chiffres de l'étude de marché dLocal.

Spotify s'engage à offrir à ses utilisateurs davantage de possibilités d'accès à la meilleure expérience audio, quel que soit leur accès aux services bancaires. Le choix s'est porté sur dLocal comme partenaire technologique en raison de son expertise en matière de paiements dans chaque pays où Spotify est présent. dLocal propose des alternatives qui facilitent l'accès et améliorent l'expérience de paiement de Spotify Premium. En utilisant la plateforme de paiement 360 de dLocal, Spotify réduit considérablement les frictions liées à l'expérience de paiement par virement bancaire en ligne et par paiement en espèces grâce à des codes en ligne (vouchers), permettant aux utilisateurs, quel que soit leur niveau bancaire, de bénéficier de tous les avantages de Spotify Premium.

Les utilisateurs de Spotify Premium qui souhaitent payer en espèces leur forfait individuel peuvent le faire au moyen des points Rapipago ou Pagofacil en Argentine, Servipag au Chili, Baloto ou Efecty en Colombie, OxxoPay au Mexique et Pago Efectivo au Pérou. En outre, les utilisateurs qui ne souhaitent pas s'abonner à Spotify Premium peuvent choisir le mode de paiement prépayé qui leur permet de payer des forfaits de 1, 3, 6 ou 12 mois en espèces ou par virement bancaire. Spotify a également permis le virement bancaire avec WebPay au Chili et PSE en Colombie qui utilise la solution Payins de dLocal.

« C'est un honneur de travailler avec Spotify pour élargir l'accès à Spotify Premium aux consommateurs de toute l'Amérique latine », a déclaré Alejandro Esperanza, vice-président et Account Manager chez dLocal. « En Amérique latine, chaque pays a sa propre identité distincte et des consommateurs qui participent à l'économie de différentes manières. Le succès dépend de la perception de chaque marché et de savoir comment les consommateurs préfèrent payer les biens et les services dont ils bénéficient. Ce partenariat souligne notre engagement à aider les plus grandes entreprises du monde, comme Spotify, à réaliser le plein potentiel qu'offrent ces marchés ».

Pour plus d'informations sur la solution Payins de dLocal, cliquez ici.

À propos de dLocal

dLocal est une plateforme de paiement transfrontalier de premier plan, ayant pour mission de combler le fossé de l'innovation en matière de paiements qui existe entre les pays développés et les économies émergentes. Sa plateforme unique à 360° est conçue pour traiter et faciliter les paiements de masse en ligne en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et dans les pays de l'APAC. En opérant comme processeur de paiements local dans chaque pays, dLocal permet aux commerçants du monde entier d'atteindre des milliards de clients, d'accepter et d'envoyer des paiements et de faire des transactions dans le monde entier. Plus de 450 détaillants de commerce électronique, sociétés SaaS, opérateurs de voyages en ligne et places de marché du monde entier font confiance à dLocal pour accepter plus de 300 méthodes de paiement locales, ainsi que pour émettre des millions de paiements à leurs sous-traitants, agents et vendeurs sur les marchés en pleine croissance du monde entier. Parmi les clients de dLocal citons Amazon, Avast, Banggood, Booking.com, Constant Contact, Didi, DropBox, GoDaddy, MailChimp, TripAdvisor, Uber, Wikimedia et Zara, entre autres. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://dlocal.com/.

À propos de Spotify

Spotify a transformé à jamais l'écoute de la musique lors de son lancement en 2008. Notre mission est de libérer le potentiel de la créativité humaine en donnant à un million d'artistes créatifs la possibilité de vivre de leur art et à des milliards de fans la possibilité d'apprécier et d'être inspirés par ces créateurs. Tout ce que nous faisons est motivé par l'amour que nous portons à la musique. Découvrez, gérez et partagez plus de 40 millions de titres gratuitement, ou passez à Spotify Premium pour accéder à des fonctionnalités exclusives telles que le mode hors connexion, avec une meilleure qualité sonore, Spotify Connect et une écoute sans publicité. Aujourd'hui, nous sommes le plus grand service d'abonnement de streaming musical au monde avec une communauté de plus de 200 millions d'utilisateurs, dont plus de 96 millions d'abonnés à Spotify Premium, sur 78 marchés. Pour plus d'informations, d'images, ou pour contacter notre service de presse, consultez notre page presse à l'adresse https://newsroom.spotify.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.