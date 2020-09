Spotify Premium vertrouwt op dLocal voor nieuwe betaalmogelijkheden in Latijns-Amerika

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--dLocal, een bekroond fintech-bedrijf dat gespecialiseerd is in grensoverschrijdende betalingen voor opkomende markten, heeft vandaag aangekondigd dat het Spotify’s nieuwe betaalmethoden ondersteunt voor Spotify Premium-klanten in Latijns-Amerika, door het gebruik van zijn betalingsplatform. Met de uitbreiding van alternatieve betalingsmogelijkheden vergroot Spotify de toegankelijkheid in de Latijns-Amerikaanse markt, waar 63% van de bevolking geen bankrekening en meer dan 90% geen creditcard heeft, zoals uit cijfers van marktonderzoek door dLocal blijkt.

Spotify streeft ernaar om haar gebruikers meer mogelijkheden te bieden om toegang te krijgen tot de beste audio-ervaring, of zij nu wel of niet toegang hebben tot bankdiensten. dLocal is gekozen als technologiepartner vanwege hun expertise op het gebied van betalingen in elk land waar Spotify aanwezig is. dLocal biedt alternatieven die de toegang tot en de betaalervaring van Spotify Premium vergemakkelijken en verbeteren. Door gebruik te maken van het 360-betalingsplatform van dLocal, zorgt Spotify voor een aanzienlijke vermindering van frustraties op het moment van afrekenen. Met behulp van online bankoverschrijvingen en contante betalingen via online codes (vouchers), kunnen gebruikers, ongeacht het niveau van hun bankvoorzieningen, profiteren van alle voordelen van Spotify Premium.

Gebruikers van Spotify Premium die contant willen betalen voor hun individuele abonnement kunnen dit doen via Rapipago- of Pagofacil-punten in Argentinië, Servipag in Chili, Baloto- of Efecty-punten in Colombia, OxxoPay in Mexico en Pago-efectivo in Peru. Bovendien kunnen gebruikers die geen abonnement willen op Spotify Premium kiezen voor prepaid betalen, waarbij ze met contant geld of via een bankoverschrijving kunnen betalen voor een abonnement van 1, 3, 6 of 12 maanden. Spotify heeft ook bankoverschrijving met WebPay in Chili en PSE in Colombia mogelijk gemaakt, via de Payins-oplossing van dLocal.

“Het is een eer om met Spotify samen te werken om de toegang tot Spotify Premium voor consumenten in heel Latijns-Amerika uit te breiden,” aldus Alejandro Esperanza, VP Head of Account Managers bij dLocal. “Elk land in Latijns-Amerika heeft zijn eigen identiteit, met consumenten die op verschillende manieren aan de economie deelnemen. Succes is weggelegd voor wie die markten weet te begrijpen en inziet op welke manier de consumenten het liefste betalen voor de goederen en diensten die ze aanschaffen. Dit samenwerkingsverband illustreert ons streven om de grootste bedrijven ter wereld, zoals Spotify, te helpen het volledige potentieel van deze markten te ontsluiten.”

Meer informatie over de Payins-oplossing van dLocal treft u hier.

Over dLocal

dLocal is een toonaangevend platform voor grensoverschrijdende betalingen met als missie het dichten van de innovatiekloof op het gebied van betalingen, die bestaat tussen ontwikkelde landen en opkomende economieën. Het 360°, single-API-platform is ontworpen om massale online betalingen in Latijns-Amerika, APAC, het Midden-Oosten en Afrika af te handelen en te vergemakkelijken. Door in elk land op te treden als de lokale betalingsverwerker van een handelaar, stelt dLocal mondiale handelaren in staat om miljarden klanten te bereiken, betalingen te accepteren, uitbetalingen te verzenden en fondsen wereldwijd te vereffenen. Meer dan 450 wereldwijde e-commerce-retailers, SaaS-bedrijven, online reisaanbieders en marktplaatsen vertrouwen op dLocal om meer dan 300 lokaal relevante betaalmethoden te accepteren en om miljoenen betalingen uit te voeren aan hun contractanten, agenten, en verkopers in groeimarkten over de hele wereld. Enkele van de klanten van dLocal zijn onder meer Amazon, Avast, Banggood, Booking.com, Constant Contact, Didi, Dropbox, GoDaddy, MailChimp, TripAdvisor, Uber, Wikimedia en Zara. Ga naar https://dlocal.com/ voor meer informatie.

Over Spotify

Toen Spotify in 2008 op de markt kwam hebben we het luisteren naar muziek voorgoed veranderd. Het is onze missie om het potentieel aan menselijke creativiteit te ontsluiten door een miljoen creatieve artiesten de kans te geven om van hun kunst te leven en miljarden fans de kans te geven om van deze scheppende geesten te genieten en geïnspireerd te raken. Alles wat we doen komt voort uit onze liefde voor muziek. Ontdek, beheer en deel meer dan 40 miljoen nummers gratis, of kies voor een upgrade naar Spotify Premium om toegang te krijgen tot exclusieve functies, waaronder de offline modus, verbeterde geluidskwaliteit, Spotify Connect en luisteren zonder advertentieonderbrekingen. Vandaag de dag zijn we 's werelds grootste abonnementsdienst voor muziekstreaming, met een community van meer dan 200 miljoen gebruikers, waaronder meer dan 96 miljoen Spotify Premium-abonnees, verspreid over 78 markten. Ga voor meer informatie, beeldmateriaal, of om contact op te nemen met het persteam naar onze perspagina op https://newsroom.spotify.com/.

