Rassini Automotive Elige el Soporte de Rimini Street para sus Aplicaciones SAP

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor de productos y servicios de software empresarial a nivel mundial, proveedor líder de soporte independiente para productos de software de Oracle y SAP, y socio de Salesforce, anunció hoy que Rassini NHK Automotive (RNA), fabricante líder de accesorios y repuestos para automóviles de Brasil, ha elegido a Rimini Street para el soporte de sus aplicaciones SAP ECC 6.0. RNA planea utilizar los ahorros generados tras cambiarse a Rimini Street Support para expandir el negocio y para futuras iniciativas de innovación, que incluyen mejorar la gestión de la producción con tecnología «Internet de las cosas» (Internet of Things, IoT), implementar mantenimiento predictivo de la industria 4.0 en sus equipos de fabricación, automatizar procesos manuales, y perfeccionar las capacidades de gestión de proyectos de la compañía.

La optimización de los costos y la innovación en toda la compañía llevan a la decisión de soporte independiente

RNA, un grupo automotriz japonés-mexicano, es un proveedor líder de accesorios y repuestos para automóviles en toda la región. Los productos de la compañía se distribuyen en todo el país, y cubren vehículos comerciales ligeros y para el transporte de pasajeros equipados con resortes de acero, así como también camionetas, camiones y autobuses equipados con conjuntos de resortes. Por la recesión en la industria automotriz de Brasil, la compañía desarrolló una iniciativa de optimización de costos generalizada en toda la empresa, y pidió a los líderes de los departamentos que identificaran y redujeran los costos fijos que se consideraban innecesarios o no fundamentales para el crecimiento y la continuidad de la compañía.

Además, la compañía tiene el desafío de la innovación continua en un mercado competitivo, que exige inversiones significativas en ingeniería y nuevas tecnologías. El departamento de TI de RNA ya había estado operando con una estructura sencilla a nivel interno, pero, cuando llevó a cabo la debida diligencia en relación con la optimización de los costos, se identificaron de inmediato los costos de soporte y de mantenimiento para su sistema SAP. Además, el jefe de Información de RNA señaló que el soporte brindado por el vendedor no solo era costoso, sin nuevas innovaciones o mejoras aparentes en las versiones del producto que justificaran los altos costos, sino que tampoco era satisfactorio. Todos estos motivos llevaron a RNA a analizar el soporte independiente como una opción, y, finalmente, la compañía eligió a Rimini Street.

“Pasar a Rimini Street y los ahorros generados como resultado nos ha ayudado en este momento de incertidumbre comercial a nivel mundial”, afirmó Fernando José Andrade da Silva, jefe de Información de Rassini NHK Automotive. “Además de los ahorros, el acuerdo de nivel de servicio (Service Level Agreement, SLA) de Rimini Street es excelente; la compañía cumple todo lo que promete, lo que nos da una enorme tranquilidad en todo nuestro grupo TI y el negocio en general. El soporte que ofrecía el vendedor era lento y, en una ocasión en particular, llevó dos meses resolver un solo problema de soporte. Con Rimini Street, la calidad de servicio y la experiencia de sus ingenieros son mucho mayores en comparación con lo que teníamos antes”.

Soporte para las complejas actualizaciones fiscales, legales y normativas de Brasil

Otro factor clave para que RNA eligiera a Rimini Street fue la necesidad de adaptarse a la legislación constantemente cambiante SPED, sistema digital especializado de Brasil que recopila toda la información financiera, contable, fiscal y laboral y la normativa de facturación electrónica del país, como los NF-e. El SAP de RNA no cubría estas cuestiones fiscales y normativas, y era necesario contar con otros recursos y presupuesto de TI para que la compañía cumpliera con las regulaciones fiscales. Como parte de su acuerdo anual de soporte y mantenimiento con Rimini Street, RNA recibe actualizaciones y cambios fiscales y reglamentarios fundamentales de Brasil sin costos adicionales. Estas complejas actualizaciones se brindan a través de la innovadora combinación de tecnología impositiva, legal y reglamentaria con patente en trámite de Rimini Street; una metodología comprobada y procesos de desarrollo con certificación ISO 9001 para garantizar que los clientes reciban productos precisos y de alta calidad.

“Cuando les propuse la posibilidad de pasar a Rimini Street Support a los encargados de tomar las decisiones en RNA, reuní datos, estudios y referencias para respaldar el cambio y los beneficios que traería, incluido un soporte de mejor calidad, importantes ahorros de costos, y soporte para nuestras necesidades de cumplimiento fiscales, legales y normativas. Esto era esencial para garantizar que la migración no perjudicara a la compañía. También fue muy importante tener al director financiero como aliado en este viaje de cambio”, agregó Andrade da Silva.

Soporte premiado para licenciatarios de SAP y Oracle

Al igual que con todos los clientes de Rimini Street, a RNA se le asigna un ingeniero de soporte primario (Primary Support Engineer, PSE) respaldado por un equipo de expertos técnicos y funcionales que tienen un promedio de 15 años de experiencia en el software del cliente. Además, los clientes reciben los SLA líderes en la industria de la empresa, con un tiempo de respuesta garantizado de 15 minutos para problemas críticos (P1). Además, RNA ahora puede ejecutar su sistema SAP estable actual por un mínimo de 15 años desde el momento en que eligió a Rimini Street, lo que le permite apartarse del ciclo de actualización del vendedor y permanecer totalmente respaldado por el vendedor. Además del soporte de las aplicaciones SAP ECC 6.0 de RNA, Rimini Street también proporciona soporte para el software de base de datos Oracle de RNA que se ejecuta en su sistema.

“Para las compañías que buscan formas de optimizar y de racionalizar los costos, en particular durante una crisis económica en la que tienen que preservar el efectivo, elegir el soporte independiente de Rimini Street es una manera rápida y efectiva de lograrlo”, afirmó Edenize Maron, gerenta general de Rimini Street en América Latina. “RNA ha descubierto lo que nuestros más de 3500 clientes de todo el mundo hasta la fecha han experimentado: un fondo de recursos inmediato que se puede desviar a iniciativas comerciales fundamentales, más un modelo de soporte ultra receptivo que brinda tranquilidad a los jefes de Información y ofrece un verdadero enfoque de colaboración a sus necesidades de soporte de software empresarial. Nos complace ayudar a RNA a alcanzar sus objetivos comerciales, incluido el ahorro de costos, la continuidad comercial y la innovación”.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte independiente para los productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de gestión y soporte integrados de primera calidad para aplicaciones, con la máxima capacidad de respuesta, que permiten que los licenciatarios de software empresarial logren ahorros de costos significativos, liberen recursos para la innovación y tengan mejores resultados comerciales. Más de 2100 organizaciones de la lista Fortune 500, de la lista Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otras organizaciones de una amplia gama de sectores de la industria, eligen a Rimini Street como su proveedor de productos y servicios de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com, siga a @riministreet en Twitter y busque Rimini Street en Facebook y LinkedIn.

