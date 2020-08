Velodyne Alpha Prime™, utilizing Velodyne’s patented surround view technology, provides a world-class combination of field-of-view, range and image quality. (Video: Velodyne Lidar, Inc.)

SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. heeft vandaag aangekondigd dat het zich heeft aangesloten bij de Intelligent Transportation Society of America (ITS America) om de voordelen van autonome voertuigen en intelligente transportinfrastructuur te promoten. Velodyne is het eerste lidar-technologiebedrijf dat deel uitmaakt van deze invloedrijke groep. Leden van ITS America lopen voorop bij het stimuleren van vooruitgang in autonome voertuigen en slimme stadsoplossingen om levens te redden, de mobiliteit te verbeteren en duurzaamheid te bevorderen.

