Velodyne Alpha Prime™, utilizing Velodyne’s patented surround view technology, provides a world-class combination of field-of-view, range and image quality. (Video: Velodyne Lidar, Inc.)

Velodyne Lidar provides smart, powerful lidar solutions for autonomous vehicles, driver assistance, intelligent transportation systems and more. (Graphic: Velodyne Lidar, Inc.)

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. ha annunciato oggi di aver aderito a Intelligent Transportation Society of America (ITS America) per promuove i benefici associati ai veicoli a guida autonoma e alle infrastrutture di trasporto intelligenti. Velodyne è la prima azienda di tecnologia lidar ad aderire a questa influente associazione. I membri di ITS America stanno facendo da battistrada ai progressi nello sviluppo di soluzioni per veicoli autonomi e città intelligenti per contribuire a salvare vite, migliorare la mobilità e promuovere la sostenibilità.

I sensori lidar di Velodyne trovano impiego in un’ampia gamma di sistemi di trasporto intelligenti per misurare e monitorare le condizioni circostanti al fine di garantire la sicurezza dei pedoni, gestire il traffico veicolare e gli spazi di parcheggio, e altro ancora.

