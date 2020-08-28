DCG成立最新子公司Foundry並進入比特幣挖礦領域

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 建立、購買並投資於區塊鏈公司的全球企業Digital Currency Group (DCG)今天宣佈成立新的全資子公司Foundry。Foundry於2019年低調成立，為數位資產挖礦者和製造商提供機構級專長、資金和市場情報，從而為他們提供建構、維護和保護分散式網路的資源。Core Scientific前高階主管Mike Colyer已被任命為Foundry的執行長。

Foundry的創建是為了因應機構對比特幣挖礦業改善資金獲取途徑、市場效率和透明度的要求。該公司目前為挖礦生態系統提供三項服務：設備融資與採購；挖礦和抵押；以及諮詢和顧問服務等。

自成立以來，Foundry已成為北美最大的比特幣挖礦商之一。該公司還為其他挖礦組織提供了數千萬美元的設備融資，並協助採購了今年在北美交付的大約一半的比特幣挖礦設備。

Foundry執行長Mike Colyer表示：「我們希望在新的數位經濟中強化去中心化基礎設施的能力，我們的工作將支撐挖礦業務的發展和成長，尤其是在北美。我們是由挖礦商為挖礦商建立的企業。我們正與企業家合作，共同承擔促進產業發展和創建去中心化挖礦生態系統的使命。」

DCG承諾到2021年對Foundry投資逾1億美元。挖礦商和製造商將首次透過強大的DCG網路獲得可信賴的合作夥伴和資金資源。

DCG創辦人兼執行長Barry Silbert表示：「我們在DCG的使命是加速開發更好的金融系統。數位資產的挖礦與抵押提供區塊鏈技術的骨幹，將推動這一進步。Foundry將至關重要的資源和指導引進該產業的重要領域，而Mike Colyer和他的團隊擁有專長、信譽和誠信，可以因應挖礦商和製造商不斷演變的需求。」

Foundry致力於與挖礦和抵押領域的主要參與者合作，目標是創造更多的數位資產挖礦機會、分散地域機會，以及為比特幣挖礦生態系統帶來更多合法性和透明度。此外，Foundry希望與能源公司和政府密切合作，以幫助制定和執行其挖礦策略。

深圳比特幣礦機製造商MicroBT的營運長Jordan Chen表示：「Foundry對挖礦產業的瞭解和DCG的全力支持，使其成為過去一年我們在北美地區擴展業務的重要合作夥伴。我們計畫在專注於擴大我們在全球市場佔有率的過程中繼續與Foundry合作。」

比特大陸旗下螞蟻礦機的全球銷售與行銷負責人Su Ke表示：「通過Foundry的工作和對我們最終客戶的財務支援，今年我們已經能夠向美國運送大量機器。Foundry為北美企業提供的機構級服務以及其團隊的專長，在實現這一目標方面扮演關鍵角色。我們期待與Foundry密切合作，以觸及更多客戶，並為他們提供更好的體驗。」

除了Foundry外，DCG還是數位貨幣產業最大的資產管理公司Grayscale Investments、全球首家提供全方位服務的數位貨幣主要經紀商Genesis和首屈一指的區塊鏈產業媒體與活動公司CoinDesk的母公司。DCG也是全球160多家公司的投資者。

Colyer和他的團隊常駐紐約羅徹斯特。

關於Foundry

作為DCG的子公司，Foundry是專注於數位資產挖礦與抵押的融資與顧問公司。Foundry的使命是為數位世界提供去中心化基礎架構，並為北美數位資產挖礦企業提供資金和情報。

Foundry的總部位於紐約州羅徹斯特。有關更多資訊，請造訪foundrydigital.com。

關於DCG

Digital Currency Group是由Barry Silbert於2015年創立的全球性企業，在全球建立、購買和投資區塊鏈公司。DCG是區塊鏈領域最活躍的投資者，處於區塊鏈產業的中心，為30多個國家的160多家公司提供支援。除了其投資組合以外，DCG還是Grayscale Investments、Genesis、CoinDesk和Foundry的母公司。

DCG的總部位於紐約市。有關更多資訊，請造訪dcg.co。

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