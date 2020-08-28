DCG通过最新子公司Foundry进入比特币挖矿行业

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 建立、购买并投资于区块链公司的全球企业Digital Currency Group (DCG)今天公布了新的全资子公司Foundry。Foundry于2019年低调成立，为数字资产挖矿者和制造商提供机构级专长、资本和市场情报，从而为他们提供构建、维护和保护分散式网络的资源。Core Scientific前高管Mike Colyer已被任命为Foundry的首席执行官。

Foundry的创建是为了满足机构对比特币挖矿业改善资本获取途径、市场效率和透明度的要求。该公司目前为挖矿生态系统提供三项服务：设备融资与采购；挖矿和抵押；以及咨询和顾问服务等。

自成立以来，Foundry已成为北美最大的比特币挖矿商之一。该公司还向其他挖矿组织提供了数千万美元的设备融资，并帮助采购了今年在北美交付的大约一半的比特币挖矿设备。

Foundry首席执行官Mike Colyer表示：“我们希望在新的数字经济中增强去中心化基础设施的能力，我们的工作将支持挖矿业务的发展和增长，尤其是在北美。我们是一家由挖矿商为挖矿商建立的企业。我们正在与企业家合作，共同承担促进行业发展和创建去中心化挖矿生态系统的使命。”

DCG承诺到2021年向Foundry投资逾1亿美元。挖矿商和制造商将首次通过强大的DCG网络获得可信赖的合作伙伴和资本资源。

DCG创始人兼首席执行官Barry Silbert表示：“我们在DCG的使命是加速开发一个更好的金融系统。数字资产的挖矿与抵押提供了区块链技术的骨干力量，将推动这一进步。Foundry将至关重要的资源和指导引入了该行业的重要领域，而Mike Colyer和他的团队拥有专长、信誉和诚信，可以满足挖矿商和制造商不断发展的需求。”

Foundry致力于与挖矿和抵押领域的主要参与者合作，目标是创造更多的数字资产挖矿机会、分散地域机会以及为比特币挖矿生态系统带来更多合法性和透明度。此外，Foundry希望与能源公司和政府紧密合作，以帮助制定和执行其挖矿策略。

深圳比特币挖矿者制造商MicroBT的首席运营官Jordan Chen表示：“Foundry对挖矿行业的了解和DCG的全力支持使其成为过去一年我们在北美地区扩展业务的重要合作伙伴。我们计划在专注于扩大我们在全球市场份额的过程中继续与Foundry合作。”

比特大陆旗下蚂蚁矿机的全球销售与营销负责人Su Ke表示：“通过Foundry的工作和对我们最终客户的财务支持，今年我们已经能够向美国运送大量机器。Foundry为北美企业提供的机构级服务以及其团队的专长在实现这一目标方面发挥了关键作用。我们期待与Foundry紧密合作，以覆盖更多的客户，并为他们提供更好的体验。”

除了Foundry外，DCG还是数字货币行业最大资产管理公司Grayscale Investments、全球首家提供全方位服务的数字货币主要经纪人Genesis和领先的区块链行业媒体与活动公司CoinDesk的母公司。DCG还是全球160多家公司的投资者。

Colyer和他的团队常驻纽约罗切斯特。

关于Foundry

作为DCG的子公司，Foundry是一家专注于数字资产挖矿与抵押的融资与咨询公司。Foundry以为数字世界提供去中心化基础架构为其使命，并为北美数字资产挖矿企业提供资本和情报。

Foundry的总部位于纽约州罗彻斯特。有关更多信息，请访问foundrydigital.com。

关于DCG

Digital Currency Group是一家由Barry Silbert于2015年创立的、在全球范围内建立、购买和投资区块链公司的全球企业。作为区块链领域最活跃的投资者，DCG处于区块链行业的中心，为30多个国家的160多家公司提供支持。除了其投资组合以外，DCG还是Grayscale Investments、Genesis、CoinDesk和Foundry的母公司。

DCG的总部位于纽约市。有关更多信息，请访问dcg.co。

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