BUILTH WELLS, Wales & RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Vodafone UK is de eerste mobiele operator in het VK die overstapt op een OpenRAN 4G-site, in samenwerking met Mavenir, de enige end-to-end cloud-native netwerksoftwareprovider voor Communicatiedienstverleners (CSP’s). Deze implementatie in Wales verbindt Vodafone-klanten rond de Royal Welsh Showground in Powys. Vodafone is van plan OpenRAN te gebruiken om op een kosteneffectievere manier 4G-diensten uit te breiden naar plattelandsgemeenschappen en om nieuwe leveranciers in het radionetwerk te introduceren.

