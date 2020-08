Mavenir apoia a Vodafone na rede OpenRAN Live para cobertura rural no Reino Unido

BUILTH WELLS, Wales & RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Vodafone UK se tornou a primeira operadora móvel do Reino Unido a mudar para um site OpenRAN 4G, em parceria com a Mavenir, o único provedor de software de rede nativa na nuvem de ponta a ponta da indústria para Provedores de Serviços de Comunicação (Communications Service Providers, CSPs). Essa implementação em Wales está conectando os clientes da Vodafone ao redor de Royal Welsh Showground em Powys. A Vodafone planeja usar o OpenRan para estender de modo mais econômico os serviços 4G para as comunidades rurais e introduzir novos fornecedores à rede via rádio.

OpenRan aumenta a flexibilidade, a agilidade, a velocidade da implantação e ajuda a reduzir os custos ao usar hardware comercial pronto (COTS) e novas soluções abertas inovadoras e virtualizadas. OpenRan é um princípio fundamental das interfaces abertas e interoperabilidade do produto. Ele se baseia nas iniciativas da Telecom Infra Project (TIP) e O-RAN Alliance, e levará a redes mais flexíveis, inovadoras e baratas e permitirá que novos fornecedores apoiem as redes móveis.

Nessa implantação, o RAN também é virtualizado (vRAN). RAN virtualizado é uma aplicação de software executava no COTS que oferece baixo custo, maior flexibilidade e agilidade às operadoras móveis, enquanto fornece uma arquitetura para muitos cenários de implantação diferentes.

O diretor de Tecnologia da Vodafone UK, Scott Petty disse: “Estamos felizes em trabalhar junto com a Mavenir nesse marco importante do primeiro site OpenRAN Live do Reino Unido. A introdução da tecnologia nos permite introduzir novos fornecedores como, por exemplo, a Mavenir, nos dando maior flexibilidade ao implantar a nossa rede móvel. Estamos orgulhosos em ser pioneiros no desenvolvimento do OpenRan e monitoraremos o desempenho desse primeiro site”.

“Estamos orgulhosos em ter alcançado tal marco com a Vodafone e fornecer soluções de rádio inovadoras no mercado, que transformam a economia da rede móvel, enquanto instalamos tecnologia com maior flexibilidade, maior eficiência e mais agilidade como um Provedor de Software de Rede de ponta a ponta completa” disse Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir. “A Mavenir está comprometida em levar inovação e tecnologia transformadoras ao espaço das telecomunicações e continuaremos a tirar proveito da nossa longa história e experiência em soluções de rede virtualizadas”.

Sobre a Vodafone UK:

A Vodafone UK conecta pessoas, empresas e dispositivos para ajudar os nossos clientes a se beneficiarem da inovação digital. Os nossos serviços abrangem conexões móveis, de linha fixa, largura de banda doméstica e comercial e Internet das Coisas (IoT).

Tendo feito a primeira ligação de celular do Reino Unido e enviado a primeira mensagem de texto, a Vodafone tem história como pioneira de tecnologia. Em 2018 fizemos a primeira chamada holográfica ao vivo do Reino Unido usando 5G, e fomos os primeiros a começar a levar o tráfico 5G em tempo real de um local em Salford, Greater Manchester. Agora temos 5G em mais locais do que qualquer outro, com múltiplos locais agora conectados no Reino Unido e no restante da Europa.

Hoje atendemos mais de 18 milhões de clientes de linhas fixas e móveis no Reino Unido, com a cobertura da rede 4G em 99%. Nossos clientes nos elegeram como a Melhor Rede Móvel do Reino Unido no Trusted Reviews Awards de 2018 – pelo segundo ano consecutivo. Para ajudar a fornecer o Gigabit UK, o nosso programa de implantação de banda larga totalmente por fibra agora cobre 15 cidades do Reino Unido por meio de parcerias com a CityFibre e Openreach.

A conectividade está no centro do que fazemos, uma vez que ela nos dá uma imensa oportunidade para fazer o bem. Estamos usando a nossa rede, produtos, talentos e tecnologia para ajudar a sociedade a prosperar e responder a problemas sociais e ambientais significativos. A nossa revista Digital Parenting gratuita está ajudando as famílias e escolas no Reino Unido a navegar pelo mundo on-line com segurança. Enquanto isso, o trabalho da Fundação Vodafone com pesquisadores no Imperial College está desenvolvendo tratamento de câncer personalizado usando o poder de processamento dos smartphones.

Somos parte do Vodafone Group, uma das maiores empresas de comunicações e tecnologia do mundo, com operações móveis em 26 países, parcerias com redes móveis em mais 55 e operações de banda larga fixa em 19 mercados. Em 30 de setembro de 2019, o Vodafone Group tinha aproximadamente 625 milhões de clientes móveis, 27 milhões de clientes de banda larga fixa e 22 milhões de clientes de TV – incluindo todos os clientes das joint ventures e associados da Vodafone.

Para mais informações sobre a Vodafone UK, visite: www.vodafone.co.uk

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é a única fornecedora de software e soluções de rede/sistemas de rede completa nativa na nuvem para 4G e 5G do setor, e tem por objetivo acelerar a transformação de rede de software para provedores de serviços de comunicação (CSPs). A Mavenir oferece um portfólio abrangente de produtos completos, em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Empregando inovações em IMS [VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)], redes privadas e também vEPC, 5G Core e OpenRAN vRAN, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 140 países, os quais atendem a uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

A Mavenir incorpora arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece a CSPs soluções para geração de receita, redução de custos e proteção da receita. www.mavenir.com