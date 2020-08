DCG se lance dans le minage du Bitcoin par le biais de Foundry, sa nouvelle filiale

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Digital Currency Group (DCG), une société internationale qui fonde, achète et investit dans des sociétés de blockchain, présente ce jour sa nouvelle filiale détenue en exclusivité: Foundry. Créé dans la discrétion en 2019, Foundry fournit les ressources nécessaires (solutions d'expertise institutionnelle, de capital et de veille des marchés) aux mineurs et émetteurs de devises numériques pour leur permettre de mettre sur pied, pérenniser et sécuriser des réseaux décentralisés. Mike Colyer, ancien responsable exécutif de Core Scientific, a été choisi pour occuper le poste de PDG de Foundry.

Foundry a été créé pour répondre à la demande institutionnelle en matière d'accès amélioré aux capitaux, d'efficience des marchés et de transparence au sein de l'industrie du minage de Bitcoin. La société propose actuellement trois services destinés à l'écosystème de l'exploitation minière: financement et fourniture d'équipements; minage et staking; et services de consultance et de conseils.

Depuis sa création, Foundry s'est déjà imposé comme le principal mineur de Bitcoin en Amérique du Nord. La société a également engagé des dizaines de millions de dollars en financement d'équipements en faveur d'autres organisations de minage et contribué à fournir environ la moitié de l'équipement de minage de Bitcoin en Amérique du Nord cette année.

"Nous voulons renforcer les infrastructures décentralisées de la nouvelle économie numérique, et notre travail contribuera au développement et à la croissance des opérations de minage, tout particulièrement en Amérique du Nord", déclare Mike Colyer, PDG de Foundry. "Nous sommes une entreprise construite par des mineurs, pour les mineurs, et nous avons lancé des partenariats avec des entrepreneurs qui partagent notre mission, qui consiste à faire progresser l'industrie et à créer un écosystème de minage décentralisé."

DCG s'engage à investir plus de 100 millions USD dans Foundry durant l'année 2021. Pour la première fois, les mineurs et les émetteurs ont accès à des partenaires de confiance et à des ressources en capital par le biais du vaste réseau DCG.

"Chez DCG, notre mission est d'accélérer le développement d'un système financier optimisé", déclare Barry Silbert, fondateur et PDG de DCG. "Le minage et le staking d'actifs numériques sont l'ossature même de la technologie blockchain, qui sera le moteur de cette avancée. Foundry fournit des ressources et une orientation vitales à tout un pan essentiel de l'industrie, et Mike Colyer et son équipe disposent de l'expertise, de la crédibilité et de l'intégrité requises pour répondre aux besoins en pleine évolution des mineurs et des émetteurs."

Foundry cible des partenariats avec des acteurs clés de l'industrie du minage et du staking dans le but de créer un accès élargi au minage d'actifs numériques, des opportunités géographiques décentralisatrices, et une légitimé et une transparence accrues de l'écosystème du minage de Bitcoin. En outre, Foundry projette de travailler en étroite collaboration avec des sociétés du secteur énergétique et des gouvernements pour les aider à élaborer et exécuter leurs stratégies de minage.

"La compréhension qu'a Foundry de l'industrie du minage et le soutien absolu de DCG ont fait de la société un partenaire clé de notre stratégie d'expansion en Amérique du Nord l'année dernière. Nous prévoyons de continuer notre collaboration avec Foundry, à l'heure où nous nous concentrons sur l'augmentation de notre part de marché au niveau mondial", déclare Jordan Chen, responsable des opérations de MicroBT, un mineur/émetteur de Bitcoin basé à Shenzhen.

"Grâce au travail de Foundry et au soutien financier de nos clients finaux, nous avons été capables d'expédier un nombre important de machines vers les États-Unis cette année", déclare Su Ke, directeur international des ventes et du marketing des solutions Antminer de Bitmain. "Les services de qualité institutionnelle de Foundry pour les entreprises nord-américaines et l'expertise de son équipe ont joué un rôle central dans notre performance. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler au côté de Foundry pour toucher encore plus de clients et pour leur fournir une expérience optimale."

En plus de Foundry, DCG est la société mère de Grayscale Investments, plus grand gestionnaire d'actifs de l'industrie des devises numériques, de Genesis, principal courtier de devises numériques à services complets au monde, et de CoinDesk, chef de file de la blockchain pour les médias et les événements. DCG est également un investisseur dans plus de 160 sociétés au monde.

M. Colyer et son équipe sont basés à Rochester, New York.

À propos de Foundry

Filiale de DCG, Foundry est une société de financement et de conseils spécialisée dans le minage et le staking d'actifs numériques. Avec pour mission de libérer le potentiel des infrastructures décentralisées en vue d'un monde digital, Foundry fournit du capital et des solutions de veille aux entreprises nord-américaines d'exploitation d'actifs numériques.

Foundry est basé à Rochester, NY. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter foundrydigital.com.

À propos de DCG

Créé en 2015 par Barry Silbert, Digital Currency Group est une entreprise internationale qui fonde, achète et investit dans des sociétés blockchain du monde entier. En tant qu'investisseur le plus actif de l'écosystème blockchain, DCG se situe à l'épicentre du secteur et soutient plus de 160 sociétés dans plus de 30 pays. Outre son portefeuille d'investissement, DCG est la société mère de Grayscale Investments, Genesis, CoinDesk et Foundry.

DCG est basé à New York. Pour plus d'informations, veuillez visiter dcg.co.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.