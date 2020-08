DCG gaat zich bezighouden met bitcoin-mining met nieuwste dochteronderneming: Foundry

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Digital Currency Group (DCG), een wereldwijde onderneming die blockchain-bedrijven opbouwt en koopt en erin investeert, heeft vandaag een nieuwe volledige dochteronderneming aangekondigd: Foundry. Foundry, dat stilletjes werd opgericht in 2019, biedt institutionele expertise, kapitaal en marktinformatie aan miners en fabrikanten van digitale activa en voorziet ze van de middelen om gedecentraliseerde netwerken op te bouwen, te onderhouden en te beveiligen. Mike Colyer, een voormalig leidinggevende van Core Scientific, werd aangesteld als Chief Executive Officer van Foundry.

Foundry is opgericht om te voldoen aan de institutionele vraag naar verbeterde toegang tot kapitaal, marktefficiëntie en transparantie in de bitcoin-mining-sector. Het bedrijf biedt momenteel drie diensten aan voor het mining-ecosysteem: financiering en inkoop van uitrusting; mining en staking; en consultancy- en adviesdiensten.

Sinds de oprichting is Foundry al uitgegroeid tot een van de grootste bitcoin-miners in Noord-Amerika. Het heeft ook tientallen miljoenen dollars aan apparatuurfinanciering verstrekt aan andere mining-organisaties en heeft bijgedragen aan de aanschaf van ongeveer de helft van de bitcoin-mining-apparatuur die dit jaar in Noord-Amerika wordt geleverd.

"We willen de gedecentraliseerde infrastructuur in de nieuwe digitale economie versterken, en ons werk zal de ontwikkeling en groei van de mining-activiteiten ondersteunen - vooral in Noord-Amerika," aldus Mike Colyer, CEO van Foundry. "We zijn een bedrijf dat is opgebouwd door miners voor miners, en we werken samen met ondernemers die onze missie delen om de industrie vooruit te helpen en een gedecentraliseerd mining-ecosysteem te creëren."

DCG heeft toegezegd om tot 2021 meer dan $ 100 miljoen in Foundry te investeren. Voor het eerst hebben miners en fabrikanten toegang tot vertrouwde partners en kapitaalmiddelen via het krachtige DCG-netwerk.

"Onze missie bij DCG is om de ontwikkeling van een beter financieel systeem te versnellen," stelde Barry Silbert, oprichter en CEO van DCG. "Mining en staking van digitale activa vormen de ruggengraat van de blockchain-technologie die die vooruitgang zal stimuleren. Foundry zorgt voor cruciale middelen en begeleiding voor een essentieel deel van de industrie, en Mike Colyer en zijn team hebben de expertise, geloofwaardigheid en integriteit om de veranderende behoeften van miners en fabrikanten te ondersteunen."

Foundry is gericht op samenwerking met belangrijke spelers in de mining- en staking-sector met als doel een betere toegang tot digitale activa-mining te creëren, geografische kansen te decentraliseren en meer legitimiteit en transparantie te bieden in het ecosysteem voor bitcoin-mining. Daarnaast verwacht Foundry nauw samen te werken met energiebedrijven en overheden om te helpen bij de formulering en uitvoering van hun mining-strategieën.

"Foundry's begrip van de mining-industrie en de volledige ondersteuning van DCG daarbij hebben het afgelopen jaar van Foundry een belangrijke partner gemaakt bij onze expansie in Noord-Amerika. We zijn van plan om met Foundry te blijven samenwerken terwijl we ons richten op het vergroten van ons wereldwijde marktaandeel," gaf Jordan Chen, COO van de in Shenzhen gevestigde bitcoin-miner-fabrikant MicroBT, te kennen.

"Dankzij het werk van Foundry en de financiële ondersteuning van onze eindklanten hebben we dit jaar een aanzienlijk aantal machines naar de VS kunnen verzenden," verklaarde Su Ke, Global Sales and Marketing Director van Antminer bij Bitmain. "Foundry's hoogwaardige institutionele diensten voor Noord-Amerikaanse bedrijven en de expertise van hun team hebben een sleutelrol gespeeld om dit mogelijk te maken. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met Foundry om nog meer klanten te bereiken en hen een nog betere ervaring te bieden."

Naast Foundry is DCG het moederbedrijf van Grayscale Investments, de grootste vermogensbeheerder in de digitale valuta-industrie; Genesis, 's werelds eerste full-service prime broker voor digitale valuta; en CoinDesk, het toonaangevende media- en evenementenbedrijf in de blockchain-industrie. DCG investeert ook in meer dan 160 bedrijven over de hele wereld.

Colyer en zijn team zijn gevestigd in Rochester, New York.

Over Foundry

Foundry, een dochteronderneming van DCG, is een financierings- en adviesbedrijf dat zich richt op mining en staking van digitale activa. Met de missie om gedecentraliseerde infrastructuur voor een digitale wereld mogelijk te maken, voorziet Foundry Noord-Amerikaanse mining-bedrijven voor digitale activa van kapitaal en informatie.

Foundry is gevestigd in Rochester, NY. Voor meer informatie kunt u terecht op foundrydigital.com.

Over DCG

Digital Currency Group, opgericht in 2015 door Barry Silbert, is een wereldwijde onderneming die over de hele wereld blockchain-bedrijven opbouwt, koopt en erin investeert. Als de meest actieve investeerder in de blockchain-ruimte bevindt DCG zich in het epicentrum van de blockchain-industrie en ondersteunt het meer dan 160 bedrijven in meer dan 30 landen. Naast zijn investeringsportefeuille is DCG het moederbedrijf van Grayscale Investments, Genesis, CoinDesk en Foundry.

DCG is gevestigd in New York City. Ga voor meer informatie naar dcg.co.

