DCG entra nel settore del mining di bitcoin con una nuova affiliata: Foundry

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Digital Currency Group (DCG), una multinazionale che crea, rileva e investe in aziende specializzate nella tecnologia blockchain, oggi ha annunciato la creazione di un’affiliata – Foundry – avvenuta senza pubblicità nel 2019. Foundry offre competenza nel settore bancario, capitali e conoscenze profonde del mercato a produttori e aziende operanti nel campo del mining delle valute digitali, mettendo a disposizione le risorse necessarie per costruire, mantenere funzionali ed efficienti, e proteggere network decentralizzati. Mike Colyer, in precedenza un alto dirigente presso Core Scientific, è stato nominato Amministratore delegato di Foundry.

Foundry è stata fondata per rispondere alla domanda degli istituti di migliore accesso ai capitali, efficienza sul mercato e trasparenza nel settore del mining di bitcoin. Attualmente offre tre servizi per questo ecosistema: finanziamento e approvvigionamento di apparecchiature, mining e staking, e consulenza.

Pur in un periodo così breve dalla sua fondazione, Foundry è già emersa come una delle più grandi aziende specializzate nel mining di bitcoin nel Nord America. Inoltre ha fornito apparecchiature per decine di milioni di dollari ad altre aziende del settore, contribuendo all’approvvigionamento di circa la metà delle apparecchiature per il mining di bitcoin consegnate quest’anno in questa regione geografica.

“Desideriamo contribuire a realizzare un’infrastruttura decentralizzata nella nuova economia digitale e la nostra attività sosterrà lo sviluppo e la crescita di operazioni di mining – particolarmente nel Nord America”, spiega Mike Colyer, Ceo di Foundry. “Siamo un’impresa costruita da aziende specializzate nel mining per altre aziende del settore, e stiamo stringendo partnership con vari imprenditori che condividono la nostra missione: far progredire il settore e creare un ecosistema di mining decentralizzato.”

DCG si è impegnata a investire oltre 100 milioni di dollari in Foundry sino alla fine del 2021. Per la prima volta, aziende specializzate nel mining e produttori possono accedere a risorse di capitale e partner di fiducia attraverso la vasta ed efficace rete DCG.

“La nostra missione in DCG consiste nell’accelerare lo sviluppo di un sistema finanziario migliore”, aggiunge Barry Silbert, Fondatore e Ceo di DCG. “Il mining e lo staking di criptovalute costituiscono le fondamenta della tecnologia blockchain che daranno impulso a tale progresso. Foundry porta indicazioni preziose e risorse cruciali in un segmento essenziale del settore, e Mike Colyer e il suo team hanno la competenza, la credibilità e l’integrità necessaria per rispondere alle esigenze in evoluzione sia delle aziende specializzate nel mining che dei produttori.”

Foundry sta facendo ogni sforzo per stringere alleanze con player chiave nel settore del mining e staking, con l’obiettivo di offrire accesso più vasto al mining delle criptovalute, decentralizzare le opportunità geografiche e garantire più legittimità e trasparenza all’ecosistema del mining di bitcoin. Non solo: Foundry si aspetta di collaborare fianco a fianco con governi e aziende nel settore dell’energia per contribuire a formulare ed eseguire le loro strategie di mining.

“La conoscenza che Foundry ha del settore del mining e il supporto completo da parte di DCG ne hanno fatto un partner chiave nel quadro della nostra espansione nel Nord America l’anno scorso. Prevediamo di continuare a collaborare con Foundry mentre focalizziamo l’attenzione sull’aumento della nostra quota di mercato globale”, commenta Jordan Chen, Direttore operativo di MicroBT, produttore e azienda specializzata nel mining di bitcoin con sede centrale a Shenzhen.

“Tramite l’attività di Foundry e il supporto finanziario dei nostri clienti finali, quest’anno siamo stati in grado di spedire un numero notevole di computer negli Stati Uniti”, conclude Su Ke, Direttore marketing e vendite globali di Antminer presso Bitmain. “I servizi a livello di istituti offerti da Foundry alle imprese nordamericane e la competenza dei suoi dirigenti hanno svolto un ruolo essenziale nel consentirci di raggiungere questo obiettivo. Prevediamo di continuare a collaborare strettamente con Foundry per raggiungere ancora più clienti ai quali potremo così assicurare un’esperienza ancora migliore.”

Oltre che di Foundry, DCG è la capogruppo di Grayscale Investments, la più grande società di gestione di capitali nel settore delle criptovalute, Genesis, il primo broker al mondo di valute digitali a offrire un servizio completo, e CoinDesk, l’azienda leader nel settore degli eventi e dei media relativi alla tecnologia blockchain. DCG è inoltre un investitore in oltre 160 aziende in tutto il mondo.

Colyer e il suo team operano dalla sede di Rochester, New York.

Informazioni su Foundry

Un’affiliata di DCG, Foundry è una società di finanziamento e consulenza il cui focus è sul mining e staking di criptovalute. Con la missione di contribuire a realizzare un’infrastruttura decentralizzata per un mondo digitale, Foundry offre capitali e conoscenze profonde del mercato alle imprese specializzate nel mining di valute digitali nel Nord America.

La sede centrale di Foundry è a Rochester, NY. Per ulteriori informazioni visitare foundrydigital.com.

Informazioni su DCG

Fondata nel 2015 da Barry Silbert, Digital Currency Group è una multinazionale che crea, rileva e investe in aziende specializzate nella tecnologia blockchain di tutto il mondo. Essendo la società d’investimento più attiva nel settore della tecnologia blockchain, ne occupa la posizione di massimo prestigio, appoggiando oltre 160 aziende in più di 30 paesi. Oltre al suo portafoglio d’investimenti, DCG è la capogruppo di Grayscale Investments, Genesis, CoinDesk e Foundry.

La sede centrale di DCG è a New York City. Per ulteriori informazioni visitare dcg.co.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.