DCG Entra na Mineração de Bitcoin com a Mais Nova Subsidiária: Foundry

Digital Currency Group (DCG), uma empresa global que constrói, compra e investe em empresas de blockchain, anunciou hoje uma nova subsidiária integral: Foundry. Silenciosamente formada em 2019, a Foundry oferece experiência institucional, capital e inteligência de mercado a mineradores e fabricantes de ativos digitais, fornecendo aos mesmos recursos para construir, manter e proteger redes descentralizadas. Mike Colyer, um ex-executivo da Core Scientific, foi escolhido para ser o Diretor Executivo da Foundry.

A Foundry foi criada para atender à demanda institucional por melhor acesso ao capital, eficiência do mercado e transparência na indústria de mineração de bitcoin. A empresa oferece atualmente três serviços para o ecossistema de mineração: financiamento e aquisição de equipamentos; mineração e implantação; bem como serviços de consultoria e assessoria.

Desde o seu início, a Foundry já emergiu como uma das maiores mineradoras de bitcoins na América do Norte. Ela também estendeu dezenas de milhões de dólares em financiamento de equipamentos a outras organizações de mineração e ajudou a adquirir cerca da metade dos equipamentos de mineração de bitcoin entregues na América do Norte este ano.

"Queremos capacitar a infraestrutura descentralizada na nova economia digital, sendo que nosso trabalho apoiará o desenvolvimento e o crescimento das operações de mineração - especialmente na América do Norte", disse Mike Colyer, Diretor Executivo da Foundry. "Somos uma empresa construída por mineradores para mineradores e estamos fazendo parceria com empreendedores que compartilham nossa missão de fazer o setor avançar e criar um ecossistema de mineração descentralizado."

O DCG se comprometeu a investir mais de US$ 100 milhões na Foundry até 2021. Pela primeira vez, os mineiros e fabricantes podem acessar parcerias confiáveis e recursos de capital por meio da poderosa rede DCG.

"Nossa missão no DCG é acelerar o desenvolvimento de um sistema financeiro melhor", disse Barry Silbert, Fundador e Diretor Executivo do DCG. "A mineração e a implantação de ativos digitais fornecem a espinha dorsal da tecnologia blockchain que conduzirá este avanço. A Foundry está trazendo recursos essenciais e orientação a um nicho essencial do setor, e Mike Colyer e sua equipe têm experiência, credibilidade e integridade para apoiar as necessidades em evolução de mineradores e fabricantes."

A Foundry tem foco na parceria com os principais participantes da indústria de mineração e participação com o objetivo de criar maior acesso à mineração de ativos digitais, descentralizando oportunidades geográficas e trazendo mais legitimidade e transparência ao ecossistema de mineração de bitcoin. Além disto, a Foundry espera trabalhar em estreita cooperação com empresas de energia e governos a fim de ajudar a formular e executar suas estratégias de mineração.

"A compreensão da Foundry sobre a indústria de mineração e o suporte total do DCG a tornaram uma parceria-chave em nossa expansão na América do Norte no ano passado. Pretendemos continuar a cooperar com a Foundry à medida que nos concentramos em aumentar nossa participação no mercado mundial", disse Jordan Chen, Diretor de Operações da fabricante de mineração de bitcoin, MicroBT com sede em Shenzhen.

"Por meio do trabalho da Foundry e do suporte financeiro de nossos clientes finais, pudemos enviar um número significativo de máquinas aos EUA este ano", disse Su Ke, Diretor de Vendas e Marketing Global da Antminer na Bitmain. "Os serviços a nível institucional da Foundry para empresas norte-americanas e a experiência de sua equipe desempenharam um papel fundamental para que isto ocorresse. Esperamos trabalhar de perto com a Foundry para alcançar ainda mais clientes e fornecer uma experiência ainda melhor a eles."

Além da Foundry, o DCG é a empresa matriz da Grayscale Investments, o maior administradora de ativos do setor de moeda digital, Genesis, a primeira e principal corretora de moeda digital com serviços completos do mundo e CoinDesk, a empresa líder de mídia e eventos do setor de blockchain. O DCG também investe em mais de 160 empresas em todo o mundo.

Colyer e sua equipe têm sede em Rochester, Nova York.

Sobre a Foundry

Como subsidiária do DCG, a Foundry é uma empresa de financiamento e consultoria com foco em mineração e implantação de ativos digitais. Com a missão de capacitar a infraestrutura descentralizada para um mundo digital, a Foundry fornece capital e inteligência às empresas norte-americanas de mineração de ativos digitais.

A Foundry tem sede em Rochester, NY. Para mais informação, acesse foundrydigital.com.

Sobre o DCG

Fundada em 2015 por Barry Silbert, o Digital Currency Group é uma empresa global que constrói, compra e investe em empresas de blockchain em todo o mundo. Como investidor mais ativo no ambiente de blockchain, o DCG está no epicentro do setor de blockchain, apoiando mais de 160 empresas em mais de 30 países. Além de seu portfólio de investimentos, o DCG é o controlador da Grayscale Investments, Genesis, CoinDesk e Foundry.

O DCG tem sede na cidade de Nova York. Para mais informação, acesse dcg.co.

