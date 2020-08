L’IA vocale Houndify de SoundHound Inc. optimise l’assistance embarquée des nouveaux modèles européens de Honda

New Honda e and Jazz Cars in Europe to Feature In-Car Voice Assistant (Photo: Business Wire)

SANTA CLARA, Californie--(BUSINESS WIRE)--SoundHound Inc.Ⓡ l’innovateur de premier plan des technologies d’IA activée par la voix et d’intelligence conversationnelle, a annoncé aujourd’hui que son partenariat stratégique avec Honda Motor Company avait franchi une étape majeure avec l’intégration de sa plateforme d’IA vocale Houndify dans la nouvelle voiture électrique Honda e et dans le modèle numéro un des ventes en Europe, la Honda Jazz. L’assistant personnel de Honda - optimisé par Houndify - offre aux conducteurs une interface conversationnelle embarquée leur permettant de contrôler leur environnement, en accédant à leurs outils de navigation, de divertissement, et d’informations tout en gardant les mains libres. L’assistant personnel prend en charge cinq langues européennes majeures.

L’intelligence artificielle vocale Houndify inclut les technologies brevetées Speech-to-MeaningⓇ et Deep Meaning Understanding™ pour fournir une rapidité et une exactitude sans précédent en matière de reconnaissance et de réponse vocales. La capacité de la plateforme à comprendre le contexte, tel que l’emplacement ou les questions précédentes de l’utilisateur, élimine le besoin de répéter l’information et permet d’avoir des conversations plus naturelles.

Grâce à la puissance de l’IA vocale de Houndify, le conducteur et les passagers peuvent poser à l’Assistant personnel Honda les questions même les plus complexes telles que : « OK Honda, montre-moi les restaurants dans les 5 km, sauf les restaurants français et japonais, qui ont du Wifi, au moins trois étoiles, et qui sont ouverts après 22h00. » La capacité de Houndify à se souvenir du contexte permet de poser des questions de suivi utiles telles que : « A-t-il un parking ? »L’interface linguistique naturelle peut déclencher de façon proactive l’étape suivante, comme l’itinéraire jusqu’à la destination. L’intégration de la navigation approfondie permet aux conducteurs d’améliorer encore l’expérience en posant des questions telles que : « Y a-t-il des épiceries sur le trajet ? »

« Honda e est le premier véhicule entièrement électrique à proposer la plateforme d’IA vocale de Houndify, et le modèle Jazz est l’une des voitures les plus populaires en Europe, » a déclaré Keyvan Mohajer, PDG et cofondateur de SoundHound Inc.« Nous sommes fiers de notre partenariat avec Honda Motor Company et sommes impatients de suivre l’utilisation croissante de l’Assistant personnel de Honda en Europe. »

SoundHound Inc. et Honda Motor Company ont annoncé pour la première fois leur partenariat en octobre 2018 et inauguré leur collaboration lors du salon automobile de Tokyo en 2019, où l’Assistant personnel de Honda avait reçu des commentaires élogieux.

L’Assistant personnel de Honda à activation vocale est disponible sur les modèles Honda e et Honda Jazz en français, en allemand, en espagnol, en italien et en anglais.

Pour en savoir plus sur l’Assistant personnel de Honda, optimisé par Houndify, consultez le blog Speech-to-Meaning de SoundHound Inc..

Les développeurs qui souhaitent explorer la plateforme d’IA vocale indépendante de Houndify peuvent consulter le site Houndify.com pour en apprendre plus et obtenir un compte gratuit.

