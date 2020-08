BUILTH WELLS, Galles e RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Vodafone UK è il primo operatore di telefonia mobile del Regno Unito ad effettuare il passaggio a un sito 4G OpenRAN in collaborazione con Mavenir, il solo fornitore di software di rete cloud-native end-to-end per fornitori di servizi di comunicazione (communications service provider, CSP). Questa implementazione nel Galles connetterà gli utenti di Vodafone nella zona fieristica Royal Welsh Showground a Powys. Vodafone intende usare l’architettura OpenRAN per estendere in modo più efficiente in termini di costo l’accesso ai servizi 4G alle comunità rurali e includere nuovi fornitori nella rete radio.

L’architettura OpenRAN accresce la flessibilità e l’agilità, abbrevia i tempi di commercializzazione e contribuisce alla riduzione dei costi attraverso l’uso di hardware commerciale disponibile sul mercato (commercial off-the-shelf, COTS) e nuove soluzioni innovative aperte e virtualizzate.

