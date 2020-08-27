Rossell Techsys榮獲2019年波音全球年度最佳供應商獎

印度新德里--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Rossell India Limited旗下部門Rossell Techsys被航太業巨擘波音公司評選為年度全球最佳供應商。這一生產類獎項是為了表揚在2019年對產品設計、修改或生產發揮重要作用的供應商。

波音印度公司總裁Salil Gupte表示：「Rossell Techsys為波音公司一些最先進的平臺提供高品質的元件，我們很榮幸與他們合作。第二次授予年度最佳供應商獎是對Rossell Techsys的能力表示肯定。」他補充道：「波音公司透過與政府的Aatmanirbhar Bharat願景一致的強大合作夥伴關係，繼續在印度發展具有全球競爭力的供應商。」

Rossell India Limited董事Rishab Mohan Gupta表示：「我們很高興也很感謝五年來第二次獲得波音公司的年度最佳供應商獎。我們專注於航太和國防領域的長期投資策略繼續獲得豐厚的回報，也增強了客戶的信心和信任。我們對波音公司的這一榮譽表示感謝。」

Rossell Techsys執行長Prabhat Kumar Bhagvandas表示：「從波音公司的1.2萬家活躍的全球供應商中脫穎而出讓我們感到萬分榮幸。該獎項證明了Rossell Techsys的製造能力和對客戶的關注。我們認為，這也是對印度在全球航太和國防製造業中的地位日益提高的認可。」

Rossell Techsys總部位於印度班加羅爾，為全球航太和國防OEM提供工程、製造、測試和產品支援解決方案。Rossell Techsys為波音公司提供互連系統的製造服務，例如線束和電氣/座艙面板。Rossell Techsys支援的主要波音平臺包括F/A-18、F-15、AH-64、CH-47、V-22、KC-46、P-8和T-7A。

關於Rossell Techsys

Rossell Techsys是上市公司Rossell India Limited的航太與國防部門。該公司站在致力於「精湛工藝」的「印度製造」卓越品牌的最前線。公司已通過AS9100、ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、ISO 27001、ISO 37001認證，並符合ISO 31000標準。其25萬平方英尺的LEED認證工廠已建立無紙化綠色製程。

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