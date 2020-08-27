Rossell Techsys荣获2019年波音全球年度最佳供应商奖

印度新德里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Rossell India Limited旗下部门Rossell Techsys被航空巨头波音公司评为年度全球最佳供应商。这一生产类奖项是为了表彰在2019年对产品设计、修改或生产发挥了重要作用的供应商。

波音印度公司总裁Salil Gupte表示：“Rossell Techsys为波音公司一些最先进的平台提供了高质量的组件，我们很荣幸与他们合作。第二次授予年度最佳供应商奖是对Rossell Techsys能力的致谢。”他补充道：“波音公司通过与政府Aatmanirbhar Bharat愿景一致的强大合作伙伴关系，继续在印度发展具有全球竞争力的供应商。”

Rossell India Limited董事Rishab Mohan Gupta表示：“我们很高兴也很感谢五年来第二次获得波音公司的年度最佳供应商奖。我们专注于航空航天和国防领域的长期投资战略继续获得了丰厚的回报，也增强了客户的信心和信任。我们对波音公司的这一荣誉表示感谢。”

Rossell Techsys首席执行官Prabhat Kumar Bhagvandas表示：“从波音公司的1.2万家活跃的全球供应商中被拣选出来让我们感到万分荣幸。该奖项证明了Rossell Techsys的制造能力和对客户的关注。我们认为，这也是对印度在全球航空航天和国防制造业中的地位日益提高的认可。”

Rossell Techsys总部位于印度班加罗尔，为全球航空航天和国防OEM提供工程、制造、测试和产品支持解决方案。Rossell Techsys为波音公司提供互连系统的制造服务，例如线束和电气/座舱面板。Rossell Techsys支持的主要波音平台包括F/A-18、F-15、AH-64、CH-47、V-22、KC-46、P-8和T-7A。

关于Rossell Techsys

Rossell Techsys是上市公司Rossell India Limited的航空航天与国防部门。该公司站在致力于“精湛工艺”的“印度制造”卓越品牌的最前沿。公司已通过AS9100、ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、ISO 27001、ISO 37001认证，并满足ISO 31000标准。其25万平方英尺的LEED认证工厂已实现了无纸化绿色制造工艺。

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