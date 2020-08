New Honda e and Jazz Cars in Europe to Feature In-Car Voice Assistant (Photo: Business Wire)

SANTA CLARA, Californië--(BUSINESS WIRE)--SoundHound Inc.Ⓡ, de toonaangevende innovator van spraakgestuurde AI- en gespreksintelligentietechnologieën, heeft vandaag een mijlpaal aangekondigd in zijn strategische samenwerking met Honda Motor Company met de integratie van zijn Houndify Voice AI-platform in de nieuwe elektrische auto Honda e en de best verkopende Honda Jazz in Europa. De Honda Personal Assistant – mogelijk gemaakt door Houndify – geeft bestuurders een in-car conversatie-interface waarmee ze hun omgeving kunnen besturen, terwijl ze handsfree toegang hebben tot navigatie, entertainment en informatie. De persoonlijke assistent ondersteunt vijf belangrijke Europese talen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.