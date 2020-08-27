成都怡心湖日航酒店2022年10月开业

日本东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 株式会社大仓饭店(Hotel Okura Co., Ltd.)子公司大仓日航酒店管理公司(Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd.)宣布将于2022年10月在中国的新一线城市四川省省会成都新开一家酒店，即成都怡心湖日航酒店。作为新一线城市，成都聚集了许多世界顶尖的公司。大仓日航酒店管理公司已与成都市空港置业有限公司签订合同，将通过其在中国的合资公司北京首旅日航国际酒店管理有限公司管理该酒店。

成都自古被称为“天府之国”，气候温和，物产丰富，是一个宜居的地方。近年来，它越来越被视为中国西南地区最重要的城市之一。

酒店位于双流区天府怡心湖开发区，距成都市中心约20公里。作为城市发展项目的一部分，这片8.4平方公里的土地被规划为四个区域。住宅、教育、医疗、商业、体育和办公等设施被绿地和湖泊环绕。酒店位于商业区，这是该开发项目的重要特色。根据规划，未来将有五条地铁线路通过开发区，这将使开发区通往市中心和机场的交通变得极为便利。

新酒店将拥有包括套房在内的303间客房，标准面积约45平方米。除了日餐厅、中餐厅、全天餐厅和大堂酒廊外，还将设有宴会厅、会议室、健身中心和室内游泳池，以满足各种商务和本地客人的需求。

大仓日航酒店管理公司总裁荻田敏宏谈到：“我们非常高兴将在中国四川省开第一家酒店。新酒店旨在加强公司在中国的酒店布局，我们希望能够进一步提高大仓日航酒店品牌在中国的知名度。”

成都怡心湖日航酒店概况

总建筑面积：约35000平方米

楼层分布：地上24层及地下1层（5-13层为写字楼）

客房数量：303间

餐厅：日餐厅、中餐厅、全天餐厅、大堂酒廊

宴会和会议设施：2个宴会厅，6个会议室

设施：行政酒廊等、儿童游乐室、健身中心、室内游泳

交通：距成都双流国际机场约10公里

关于成都市空港置业有限公司

该公司是成都市双流区政府出资设立的国有企业，成立于2008年，主要从事交通基础设施的规划、开发、融资和管理。

关于株式会社大仓饭店和大仓日航酒店管理公司

株式会社大仓饭店创立于1958年，其旗舰店东京大仓酒店(Hotel Okura Tokyo)于1962年开业，定位为一流高端酒店，通过将传统的日式美学与最佳住宿、美食和服务的完美融合，其迅速成为全球知名酒店。酒店于2015年8月暂时歇业，经过四年的重建，更名为大仓东京酒店(The Okura Tokyo)并于2019年9月重新开业。

大仓饭店在酒店运营管理领域拥有丰富的经验，包括资产所有权和酒店开发，以及通过子公司和其他集团公司进行酒店管理、餐饮运营和连锁经营等。品牌以“最佳住宿、美食和服务”的理念将旗下酒店凝聚在一起，以确保所有客人都能享受到大仓酒店特有的将日式的细致周到和西式的功能齐备相融合的服务。

其子公司大仓日航酒店管理公司(Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd.)旗下拥有78家酒店（52家在日本，26家在海外），截至2020年8月27日，旗下三个酒店集团：大仓酒店与度假村集团(Okura Hotels & Resorts)、日航酒店国际连锁(Nikko Hotels International)和日航都市酒店 (Hotel JAL City)，共有24,350间客房。

北京首旅日航国际酒店管理有限公司成立于2004年4月，是大仓日航酒店管理公司和北京首都旅游集团共同投资设立的酒店管理公司，总部设在北京，负责在中国大陆开发经营日航酒店。目前共管理9家日航酒店。