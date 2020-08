Rossell Techsys erhält von Boeing weltweit vergebene Auszeichnung als Lieferant des Jahres 2019

NEU-DELHI, Indien--(BUSINESS WIRE)--Rossell Techsys (Geschäftsbereich von Rossell India Limited) wurde von Boeing, dem bedeutendsten Luftfahrtunternehmen, zum globalen Lieferanten des Jahres (Supplier of the Year) ernannt. Die Auszeichnung in der Kategorie „Produktion“ bezieht sich auf entscheidende Leistungen im Design, in der Modifikation oder der Herstellung eines Produkts im Jahr 2019.

„Rossell Techsys leistet mit seinen hochwertigen Komponenten für einige der fortschrittlichsten Boeing-Plattformen einen großen Beitrag, und wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit dem Unternehmen. Zum zweiten Mal als Supplier of the Year ins Rampenlicht gestellt zu werden, bedeutet die Anerkennung der Leistungsfähigkeit von Rossell Techsys“, sagte Salil Gupte, President von Boeing India. „Boeing baut seine weltweit wettbewerbsfähige Lieferantenbasis in Indien mit starken Partnerschaften, die mit der Aatmanirbhar-Bharat-Vision der Regierung im Einklang stehen, weiter aus“, fügte er hinzu.

„Mit Freude und Dankbarkeit nehmen wir die Auszeichnung als Supplier of the Year von Boeing an – zum zweiten Mal in fünf Jahren. Unsere langfristige Strategie gezielter Investitionen in die Luftfahrttechnik sowie in die Verteidigung beschert uns weiterhin große Dividenden und fördert die Zuversicht und das Vertrauen unserer Kunden. Wir danken Boeing für diese Anerkennung“, sagte Rishab Mohan Gupta, Director von Rossell India Limited.

„Dass wir von Boeing unter 12.000 weltweit aktiven Lieferanten für diese Auszeichnung gewählt wurden, ehrt uns. Sie steht für das Vertrauen, das Kunden in Rossell Techsys setzen, und für die Fertigungskapazität des Unternehmens. Wir glauben, dass diese Auszeichnung auch als Anerkennung der sich stetig verbessernden Stellung von Indien in der weltweiten Fertigung für die Luftfahrt und Verteidigung gilt“, so Prabhat Kumar Bhagvandas, Chief Executive Officer von Rossell Techsys.

Rossell Techsys hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien, und liefert ingenieurstechnische, Herstellungs-, Erprobungs- und Produktsupportlösungen für OEMs in den Bereichen Luftfahrt und Verteidigung. Für Boeing erbringt Rossell Techsys Fertigungsleistungen für Schaltsysteme, wie Kabelbäume und Elektro-/Cockpit-Schaltpanels. Die wesentlichen von Rossell Techsys unterstützten Boeing-Plattformen sind unter anderem F/A-18, F-15, AH-64, CH-47, V-22, KC-46, P-8 und T-7A.

Über Rossell Techsys

Rossell Techsys ist der Luftfahrt- und Verteidigungsbereich von Rossell India Limited, einem börsennotierten Unternehmen. Das Unternehmen steht für die Exzellenz der Marke „Made in India“, die sich mit dem Slogan „Finish and Finesse“ zu Vollendung und Ausgereiftheit verpflichtet, an vorderster Front. Es hat sich für die Standards AS9100, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 und ISO 37001 zertifiziert und arbeitet gemäß ISO 31000. Das Unternehmen hat in seiner gemäß Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-Grundsätzen erstellten, ca. 250.000 sq. ft. großen Niederlassung papierlose, ökologisch vorbildliche Fertigungsprozesse eingerichtet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.