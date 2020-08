Rossell Techsys recebe prêmio de fornecedor global da Boeing do ano em 2019

NEW DELHI, Índia--(BUSINESS WIRE)--A Rossell Techsys (divisão a Rossell India Limited) foi nomeada o Fornecedor global do ano pela Boeing, importante empresa aeroespacial. O prêmio na categoria Produção é por ser fundamental na concepção, modificação ou produção de um produto, para 2019.

“A Rossell Techsys contribui com componentes de alta qualidade para algumas das plataformas mais avançadas da Boeing, e estamos orgulhosos de fazer parceria com eles. Alcançar a distinção de Fornecedor do Ano pela segunda vez é um reconhecimento das capacidades da Rossell Techsys”, disse Salil Gupte, presidente da Boeing Índia. “A Boeing continua a desenvolver uma base de fornecedores globalmente competitiva na Índia, com fortes parcerias que estão alinhadas com a visão governamental Aatmanirbhar Bharat”, acrescentou.

“Estamos muito satisfeitos e gratos por receber o prêmio de Fornecedor do Ano da Boeing, pela segunda vez em cinco anos. Nossa estratégia de longo prazo de investimentos direcionados à indústria aeroespacial e defesa continua a colher grandes dividendos, aumentando a confiança do cliente. Somos gratos à Boeing por este reconhecimento”, disse Rishab Mohan Gupta, Diretor da Rossell India Limited.

“Estamos muito satisfeitos por termos sido escolhidos pela Boeing para este prêmio, entre 12.000 fornecedores globais ativos. Este prêmio é um testemunho das capacidades de manufatura da Rossell Techsys e do foco no cliente. Acreditamos que isso também é um reconhecimento da estatura crescente da Índia na fabricação global aeroespacial e de defesa”, disse Prabhat Kumar Bhagvandas, CEO da Rossell Techsys.

A Rossell Techsys está sediada em Bangalore, Índia, e fornece soluções de engenharia, fabricação, teste e suporte de produto para OEMs aeroespaciais e de defesa globais. Para a Boeing, a Rossell Techsys fornece serviços de manufatura para a Interconnect Systems, como chicotes de fios e painéis elétricos / cockpit. As principais plataformas Boeing suportadas pela Rossell Techsys incluem o F/A-18, F-15, AH-64, CH-47, V-22, KC-46, P-8 e T-7A.

Sobre a Rossell Techsys

A Rossell Techsys é a Divisão Aeroespacial e de Defesa da Rossell India Limited, uma empresa pública listada. Ela está na vanguarda da marca de excelência “Made in India', comprometida com “acabamento e elegância”. Está certificada como AS9100, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001 e em conformidade com a ISO 31000. Ela instituiu processos de fabricação ecológicos e sem papel em sua instalação de 250.000 pés quadrados com classificação LEED.

